Lampaui Andritany, Teja Paku Alam Incar Rekor Legenda Persipura Jayapura Yoo Jae-hoon

Teja Paku Alam tampil konsisten sebagai tembok kokoh Persib Bandung sepanjang musim 20252026. (Persib)
JawaPos.com - Performa impresif terus ditunjukkan kiper Persib Bandung, Teja Paku Alam, sepanjang musim Super League 2025/2026.
Penjaga gawang berusia 30 tahun itu kini semakin dekat dengan rekor clean sheet terbanyak dalam satu musim Liga Indonesia.
Sejauh ini, Teja sudah mencatatkan 16 clean sheet dari total 24 pertandingan yang dijalani. Catatan tersebut membuatnya menjadi kiper dengan jumlah nirbobol terbanyak sementara di musim ini, sekaligus melampaui rekor milik Andritany Ardhiyasa yang sebelumnya mencatatkan 15 clean sheet pada musim 2022/2023.
Dengan performa yang stabil, peluang Teja untuk mencetak sejarah baru terbuka lebar. Rekor clean sheet terbanyak dalam satu musim saat ini masih dipegang oleh Yoo Jae-hoon dengan 17 clean sheet saat membawa Persipura Jayapura menjuarai kompetisi pada 2013.
Persib sendiri masih memiliki delapan pertandingan tersisa hingga akhir musim. Artinya, secara matematis, Teja memiliki cukup waktu untuk melewati catatan tersebut, bahkan berpotensi menciptakan rekor baru yang sulit ditandingi di masa mendatang.
Catatan clean sheet terbaru Teja didapat saat Persib meraih kemenangan 2-0 atas Semen Padang pada pekan ke-26.
Dalam laga yang berlangsung di Stadion H. Agus Salim itu, lini belakang Persib tampil disiplin dan mampu meredam setiap ancaman dari lawan.
Kemenangan tersebut semakin mengukuhkan posisi Persib di puncak klasemen sementara dengan raihan 61 poin dari 26 pertandingan.
Mereka unggul atas pesaing terdekat dan menunjukkan konsistensi yang sulit ditandingi tim lain di papan atas.
