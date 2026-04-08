4 Kandidat Kiper Timnas Indonesia di Piala AFF 2026, Siapa Layak Jadi Andalan Herdman?

JawaPos.com - Persiapan Timnas Indonesia menuju Piala AFF 2026 mulai mengarah pada komposisi pemain yang lebih realistis.

Dengan turnamen yang tidak masuk kalender resmi FIFA, pelatih John Herdman diperkirakan akan lebih banyak mengandalkan pemain dari kompetisi domestik.

Situasi ini membuka peluang besar bagi para pemain lokal untuk menunjukkan kualitas mereka, termasuk di posisi penjaga gawang.

Sejumlah nama pun mulai mencuat sebagai kandidat kuat yang berpotensi mengisi skuad Garuda pada ajang yang digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026 tersebut.

Persaingan di bawah mistar gawang dipastikan berlangsung ketat. Setidaknya ada empat nama yang layak dipertimbangkan berdasarkan performa mereka sepanjang musim di Liga Indonesia.

Nama pertama yang mencuri perhatian adalah Teja Paku Alam. Kiper Persib Bandung itu tampil konsisten dan baru saja mencatatkan rekor sebagai penjaga gawang dengan jumlah clean sheet terbanyak di era Liga 1.

Torehan tersebut menjadi bukti bahwa Teja masih memiliki kualitas untuk bersaing di level internasional.

Meski belum menjadi pilihan utama dalam beberapa kesempatan sebelumnya, pengalaman dan performanya musim ini bisa menjadi pertimbangan penting bagi tim pelatih. Piala AFF pun bisa menjadi momentum yang tepat bagi Teja untuk kembali mendapat kepercayaan.