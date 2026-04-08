Dari Firman Utina hingga Beckham Putra, Persib Bandung Konsisten Sumbang Pemain Timnas Indonesia

JawaPos.com–Persib Bandung tidak hanya dikenal sebagai salah satu klub dengan basis suporter terbesar di Indonesia. Dalam lebih dari satu dekade terakhir, Persib juga konsisten menjadi salah satu penyumbang pemain untuk Timnas Indonesia di berbagai generasi.

Kontribusi tersebut tidak datang secara kebetulan. Dari era 2010 hingga sekarang, selalu ada pemain Persib yang menjadi bagian penting skuad Garuda. Mereka tidak hanya sekadar dipanggil, tetapi juga memberikan kontribusi nyata di berbagai ajang internasional.

Menariknya, kontribusi ini tidak terputus. Dari generasi senior hingga pemain muda, Persib terus melahirkan pemain yang mampu bersaing di level tim nasional. Hal ini menunjukkan bahwa klub berjuluk Maung Bandung tersebut memiliki peran penting dalam ekosistem sepak bola nasional. Berikut deretan pemain Persib yang dikenal memiliki kontribusi besar bersama Timnas Indonesia.

1. Firman Utina Firman Utina merupakan salah satu gelandang terbaik yang dimiliki Indonesia. Dia menjadi kapten Timnas Indonesia pada periode 2010–2013 dan berperan besar dalam perjalanan ke final Piala AFF 2010.

Sebagai playmaker, Firman memiliki visi bermain yang kuat dan kemampuan mengatur tempo pertandingan. Perannya tidak tergantikan di lini tengah, menjadikannya salah satu pemain paling berpengaruh di era tersebut.

2. Atep Rizal Atep dikenal sebagai ikon Persib sekaligus pemain sayap yang pernah memperkuat Timnas Indonesia pada awal 2010-an. Ia berposisi sebagai winger dengan kemampuan menyerang yang konsisten.

Meski tidak selalu menjadi pilihan utama di timnas, performa stabilnya di level klub membuatnya tetap berada dalam radar pelatih. Atep menjadi simbol konsistensi pemain lokal.

3. Cristian Gonzales Cristian Gonzales menjadi salah satu striker paling tajam yang pernah dimiliki Indonesia. Pada masa prime, dia memperkuat Timnas Indonesia sekitar 2010–2015 dan menjadi mesin gol utama.