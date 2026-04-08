08 April 2026, 13.13 WIB

Persib Pantang Jemawa! Julio Cesar Tegaskan 8 Final di Sisa Musim, Bojan Hodak Akui Sempat Tertekan

Aksi Julio Cesar saat di lapangan. (Dok Persib)&nbsp;

 

JawaPos.com–Julio Cesar, bek Persib Bandung memilih meredam euforia jelang akhir musim Super League 2025/2026. Meski peluang juara mulai terbuka dengan delapan pertandingan tersisa, dia menegaskan timnya tidak ingin tergesa-gesa membicarakan gelar.

Menurut dia, fokus penuh pada satu laga ke laga berikutnya menjadi kunci menjaga performa tetap stabil. Dia menilai setiap pertandingan ke depan layaknya final yang harus dimenangkan.

”Kami punya delapan pertandingan final. Sekarang fokus kami hanya pada laga terdekat. Kami harus menjalaninya langkah demi langkah,” ujar Julio Cesar.

Setelah kemenangan meyakinkan 2-0 atas Semen Padang, Persib kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya melawan Bali United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Minggu (12/4).

Bek asal Brasil itu menegaskan bahwa laga kontra Bali United harus diperlakukan seperti partai penentuan. Dia meminta rekan-rekannya untuk tidak teralihkan oleh sisa jadwal yang panjang.

”Jangan lihat pertandingan yang lain. Hari Minggu nanti adalah final bagi kami. Targetnya jelas, kami harus meraih tiga poin,” tegas Julio Cesar.

Julio Cesar juga menyoroti kokohnya lini belakang Persib dalam beberapa laga terakhir. Dia memuji kedisiplinan serta koordinasi antarpemain yang membuat tim sulit ditembus lawan.

Duet pemain seperti Pato Matricardi dan Federico Barba, bersama Kakang Rudianto serta Eliano Reijnders, dinilai tampil solid. Di bawah mistar, Teja Paku Alam juga menunjukkan performa konsisten.

Tak hanya lini belakang, dia turut mengapresiasi kontribusi lini tengah dan depan yang membantu menjaga keseimbangan tim secara keseluruhan.

