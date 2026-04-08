Antonius Oskarianto Adur
08 April 2026, 12.41 WIB

Resmi Perpanjang Kontrak, Harry Maguire Tegaskan Tekad Raih Trofi di Manchester United

Harry Maguire perpanjang kontrak di Manchester United. (Dok. Manchester United)

JawaPos.com–Harry Maguire telah resmi memperpanjang masa baktinya bersama Manchester United. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah tersebut telah mendapatkan kontrak baru.

Melansir laman resmi Manchester United, Selasa (7/4), pihak klub mengumumkan bahwa Harry Maguire telah memperpanjang kontraknya hingga 2027. Dia juga mendapatkan opsi perpanjangan satu tahun.

Tetap bertahan bersama Manchester United hingga 2027, disambut bahagia Harry Maguire. Bek 33 tahun merasa bangga bisa terus menjadi bagian dari skuad Setan Merah.

”Mewakili Manchester United adalah kehormatan tertinggi. Ini adalah tanggung jawab yang membuat saya dan keluarga saya bangga setiap hari,” kata Harry Maguire yang dikutip laman resmi klub.

Pemain yang kembali mendapatkan panggilan ke timnas Inggris tersebut ingin meraih banyak trofi bersama Manchester United. Maguire juga senang bisa terus bermain di hadapan publik Old Trafford.

”Saya sangat senang dapat memperpanjang perjalanan saya di klub luar biasa ini setidaknya hingga delapan musim dan terus bermain di hadapan para pendukung istimewa kami untuk menciptakan lebih banyak momen menakjubkan bersama,” ujar Maguire.

”Anda dapat merasakan ambisi dan potensi dari skuad yang menarik ini. Tekad di seluruh klub untuk memperebutkan trofi terlihat jelas oleh semua orang dan saya yakin bahwa momen-momen terbaik kita bersama masih ada di depan kita,” lanjut pemain nomor punggung 5 tersebut.

Melansir Transfermarkt, Maguire didatangkan dari Leicester City pada musim 2019/2020. Dia menjadi salah satu pemain penting untuk Ole Gunnar Solskjaer yang saat itu masih menjadi pelatih.

Sejak itu, Maguire telah memainkan 266 pertandingan dengan mengoleksi 17 gol dan 9 assist. Dia juga telah mempersembahkan trofi Piala Liga Inggris 2023 dan Piala FA 2024.

Artikel Terkait
Mantan Kapten Manchester United Antonio Valencia Kembali Merumput dan Gabung Tim Divisi 9 Inggris - Image
Sepak Bola Dunia

Mantan Kapten Manchester United Antonio Valencia Kembali Merumput dan Gabung Tim Divisi 9 Inggris

06 April 2026, 21.49 WIB

Sentuhan Michael Carrick Bikin Manchester United Kian Dekat ke Zona Liga Champions - Image
Sepak Bola Dunia

Sentuhan Michael Carrick Bikin Manchester United Kian Dekat ke Zona Liga Champions

03 April 2026, 19.04 WIB

Gaji Onana Kembali Naik, Manchester United Justru Dipusingkan Masa Depan Sang Kiper - Image
Sepak Bola Dunia

Gaji Onana Kembali Naik, Manchester United Justru Dipusingkan Masa Depan Sang Kiper

03 April 2026, 18.56 WIB

Terpopuler

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung - Image
1

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

2

12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih

3

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

4

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

5

Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming

6

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

7

Bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Tanah Abang, Hercules: Lahan Negara Saya Serahkan Hari Ini! 

8

Sebelum Meninggal, Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Sempat Minta Maaf dan Singgung Soal Utang

9

5 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Ini Paling Laris dan Ramai Pembeli, Penasaran?

10

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

