Resmi Perpanjang Kontrak, Harry Maguire Tegaskan Tekad Raih Trofi di Manchester United

JawaPos.com–Harry Maguire telah resmi memperpanjang masa baktinya bersama Manchester United. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah tersebut telah mendapatkan kontrak baru.

Melansir laman resmi Manchester United, Selasa (7/4), pihak klub mengumumkan bahwa Harry Maguire telah memperpanjang kontraknya hingga 2027. Dia juga mendapatkan opsi perpanjangan satu tahun.

Tetap bertahan bersama Manchester United hingga 2027, disambut bahagia Harry Maguire. Bek 33 tahun merasa bangga bisa terus menjadi bagian dari skuad Setan Merah.

”Mewakili Manchester United adalah kehormatan tertinggi. Ini adalah tanggung jawab yang membuat saya dan keluarga saya bangga setiap hari,” kata Harry Maguire yang dikutip laman resmi klub.

Pemain yang kembali mendapatkan panggilan ke timnas Inggris tersebut ingin meraih banyak trofi bersama Manchester United. Maguire juga senang bisa terus bermain di hadapan publik Old Trafford.

”Saya sangat senang dapat memperpanjang perjalanan saya di klub luar biasa ini setidaknya hingga delapan musim dan terus bermain di hadapan para pendukung istimewa kami untuk menciptakan lebih banyak momen menakjubkan bersama,” ujar Maguire.

”Anda dapat merasakan ambisi dan potensi dari skuad yang menarik ini. Tekad di seluruh klub untuk memperebutkan trofi terlihat jelas oleh semua orang dan saya yakin bahwa momen-momen terbaik kita bersama masih ada di depan kita,” lanjut pemain nomor punggung 5 tersebut.

Melansir Transfermarkt, Maguire didatangkan dari Leicester City pada musim 2019/2020. Dia menjadi salah satu pemain penting untuk Ole Gunnar Solskjaer yang saat itu masih menjadi pelatih.