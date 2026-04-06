Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Gilang Ardhian Laksono
06 April 2026, 21.49 WIB

Mantan Kapten Manchester United Antonio Valencia Kembali Merumput dan Gabung Tim Divisi 9 Inggris

Antonio Valencia bergabung dengan Wythenshawe FC (FB: Wythenshawe FC)

JawaPos.com – Setelah sempat mengumumkan pensiun pada 2021, eks kapten Manchester United, Antonio Valencia, siap kembali ke lapangan hijau.

Melalui laman Facebook resminya, Wythenshawe FC mengumumkan jika mereka merekrut eks pemain timnas Ekuador tersebut. Valencia menyusul deretan pemain eks Premier League yang bermain untuk Wythenshawe FC pada musim ini.

Melansir situs Talk Sport, Wythenshawe FC sebelumnya merekrut Stephen Ireland, Danny Drinkwater, Papis Cisse, Emile Heskey, Joleon Lescott, dan Oumar Niasse. Semuanya memiliki pengalaman bermain di Liga Inggris, dan tentunya memiliki kualitas jauh di atas pemain lain di divisi yang sama.

Saat ini Wythenshawe FC bermain di North West Counties League Premier Division, yang berada di posisi ke-9 di piramida kompetisi sepak bola Inggris. Saat ini, Wythenshawe FC bermarkas di Hollyhedge Park, yang berkapasitas 1.500 penonton.

Wythenshawe FC sendiri saat ini sedang memuncaki klasemen North West Counties Football League Premier Division, dengan torehan 94 poin dari 42 laga.

Mereka sudah memastikan tiket promosi ke divisi 8 musim depan usai torehan poin mereka tak terkejar oleh tim-tim lain yang berada di bawahnya. Kehadiran Valencia tentunya menambah daya dobrak Wythenshawe FC musim ini, yang masih menyisakan tiga laga tersisa sebelum mengakhiri musim.

Valencia bergabung dengan Manchester United pada musim 2009/2010. Pemain yang sempat mengenakan nomor 7 keramat di Manchester United mengawali perjalanannya di Old Trafford sebagai sayap kanan, sebelum dikonversi menjadi bek kanan di hari-hari terakhirnya di Manchester.

Selama bermain di Manchester United, Valencia turut mempersembahkan 2 gelar juara Liga Inggris. Selain itu, ia juga membawa Manchester United menjuarai UEFA Europa League pada musim 2016/2017.

Ia didapuk sebagai kapten Manchester United pada musim 2018/2019, yang juga menjadi musim terakhirnya di sana. Ia resmi meninggalkan The Red Devils pada pertengahan 2019, usai menghabiskan 10 tahun dan memegang rekor sebagai pemain Amerika Selatan dengan rekor penampilan terbanyak di klub.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore