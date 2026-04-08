PSM Makassar Evaluasi Nominal Kontrak Pemain, Klaim Dua Legiun Asing Sepakat Bertahan

PSM Makassar lakukan evaluasi kontrak pemain. (Dok. PSM)
JawaPos.com - PSM Makassar bakal melakukan evaluasi terhadap nominal nilai kontrak para pemain mereka. Ini akan disesuaikan dengan kontribusi mereka di atas lapangan.
Hal ini ditegaskan oleh Asisten pelatih PSM Makassar, Ahmad Amiruddin. Dia menegaskan, kontribusi pemain di atas lapangan akan menjadi faktor penting dalam menentukan nilai kontrak ke depan.
“Sekarang untuk ke depannya, kami mau melihat seberapa besar kontribusi anda ke tim sampai dengan berakhirnya kompetisi. Karena itu menyangkut nominal kontraknya kalian juga,” ujarnya.
Lebih lanjut dia menyampaikan, saat ini manajemen telah melakukan pembicaraan dengan para pemain terkait kontrak mereka. namun dia menegaskan, hal ini tidak berdampak pada performa di lapangan. Sebab menurutnya, komunikasi antara manajemen dan pemain sudah berjalan dengan baik.
“Kalau masalah kontrak pemain, di draft kontrak itu sudah tertera, dua bulan menjelang berakhirnya kontrak pasti ada pembicaraan. Dan sepengetahuan saya, semua pemain sekarang saat ini sudah ada pembicaraan dengan manajemen,” lanjutnya.
Meski demikian, eks bomber PSM Makassar itu menjelaskan, keputusan akhir terkait kontrak akan tetap bergantung pada kontribusi pemain hingga akhir kompetisi.
“Itu tadi, kita melihat apa kontribusinya sampai berakhirnya kompetisi. Yang penting sekarang kita sudah membuka pembicaraan dengan mereka,” jelasnya.
Dia juga menegaskan, pihak tim telah memberi sinyal positif kepada para pemain terkait masa depan mereka di klub. “Pada prinsipnya tim masih membutuhkan saudara (pemain). Sekarang saudara mau atau tidak? Rata-rata responsnya mau,” kata dia.
Manajer PSM Makassar, Muhammad Nur Fajrin, sebelumnya sudah menyampaikan, beberapa pemain memang sudah sepakat untuk bertahan lebih lama. Termasuk juga sejumlah pemain asing mereka.
Namun begitu, Fajrin menyampaikan bahwa manajemen tidak mau terburu-buru mengenai hal ini. Mereka masih menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan para pemain tersebut secara resmi kepada publik.
