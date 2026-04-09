Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
09 April 2026, 13.45 WIB

Perang Urat Syaraf Bojan Hodak! Rivalitas Persib Bandung dan Persija Jakarta Menuju Gelar Juara Makin Panas

Bojan Hodak saat memimpin Persib Bandung kini semakin dekat memperpanjang masa baktinya. (Persib) 2026

JawaPos.com — Persaingan menuju gelar juara Super League 2025/2026 makin memanas. Rivalitas antara Persib Bandung dan Persija Jakarta kini bukan sekadar soal gengsi, tetapi sudah menjelma menjadi perang urat saraf yang menentukan nasib di akhir musim.

Situasi terbaru membuat tekanan justru beralih ke kubu ibu kota.

Persija Jakarta harus menelan kekalahan pahit dari Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan ke-26, hasil yang membuat langkah mereka dalam perburuan gelar semakin berat.

Di saat yang sama, Persib Bandung justru tampil solid dan konsisten. Maung Bandung sukses mencuri poin penuh saat bertandang ke markas Semen Padang FC, mempertegas posisi mereka di puncak klasemen sementara.

Tak hanya itu, tekanan juga datang dari tim lain yang diam-diam mengancam.

Borneo FC Samarinda yang kini berada di posisi kedua juga meraih kemenangan penting atas Madura United FC, membuat jarak dengan Persib Bandung tetap terjaga dalam batas yang rawan.

Pelatih Bojan Hodak pun memilih meredam euforia. Ia menegaskan keunggulan poin bukan jaminan, apalagi kompetisi masih menyisakan delapan pertandingan yang bisa mengubah segalanya dalam waktu singkat.

“Masih banyak pertandingan, bagus mungkin kami punya keunggulan lebih dari Persija, tapi belum ada yang terjadi. Selisih kami dengan Borneo FC masih empat poin, jadi kami hanya perlu fokus pada pertandingan selanjutnya,” kata Hodak.

Pernyataan itu menunjukkan betapa ketatnya persaingan di papan atas musim ini. Setiap laga menjadi krusial, dan satu kesalahan kecil bisa berdampak besar pada posisi klasemen akhir.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Nggak Ada yang Leha-leha! Ultimatum Umuh Muchtar Bikin Skuad Persib Bandung Mode Final Lawan Bali United - Image
Sepak Bola Indonesia

Nggak Ada yang Leha-leha! Ultimatum Umuh Muchtar Bikin Skuad Persib Bandung Mode Final Lawan Bali United

09 April 2026, 14.13 WIB

Dua Bintang Rp 13 Miliar Resmi Kembali! Persib Bandung Kirim Sinyal Bahaya ke Bali United Jelang Duel Panas di GBLA - Image
Sepak Bola Indonesia

Dua Bintang Rp 13 Miliar Resmi Kembali! Persib Bandung Kirim Sinyal Bahaya ke Bali United Jelang Duel Panas di GBLA

09 April 2026, 14.01 WIB

Bali United Percaya Diri Lumat Persib, Johnny Jansen Punya Modal Penting di Gelora Bandung Lautan Api - Image
Sepak Bola Indonesia

Bali United Percaya Diri Lumat Persib, Johnny Jansen Punya Modal Penting di Gelora Bandung Lautan Api

09 April 2026, 02.25 WIB

Terpopuler

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung - Image
1

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

2

12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih

3

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

4

Sebelum Meninggal, Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Sempat Minta Maaf dan Singgung Soal Utang

5

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

6

Bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Tanah Abang, Hercules: Lahan Negara Saya Serahkan Hari Ini! 

7

8 Kuliner Tempat Seafood Termantul di Surabaya yang Wajib Dicoba Pecinta Makanan Laut

8

Mahasiswi Jadi Korban Pelecehan oleh Dosen, Begini Tanggapan Rektor Universitas Budi Luhur

9

Prediksi Line Up Real Madrid Kontra Bayern Munchen: Kylian Mbappe dan Vinicius di Lini Serang

10

5 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Ini Paling Laris dan Ramai Pembeli, Penasaran?

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore