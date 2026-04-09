Bruno Moreira Pergi? Rumor Perpisahan Kapten Persebaya Surabaya Makin Tak Terbendung!

Aksi Bruno Moreira bersama Persebaya Surabaya. (Persebaya)
JawaPos.com — Kabar mengejutkan datang dari internal Persebaya Surabaya menjelang akhir musim Super League 2025/2026. Sosok kapten tim, Bruno Moreira, disebut-sebut berpotensi angkat kaki pada musim depan.
Isu ini muncul saat sejumlah klub mulai bersiap menyongsong musim 2026/2027. Di tengah situasi itu, nama Bruno Moreira justru masuk dalam daftar pemain berstatus kapten yang dikabarkan bakal hengkang.
Kabar tersebut santer beredar di media sosial dan langsung menyita perhatian publik sepak bola nasional. Salah satu pemicunya datang dari akun Instagram @serdadumerahputih_1945 pada Selasa, 7 April 2026.
"Beberapa tim sudah mulai berbenah buat musim depan. Kasih bocor tipis-tipis, beberapa pemain berstatus "kapten" tim akan out," tulis akun tersebut.
Tak ada nama yang disebut secara spesifik dalam unggahan itu. Namun, spekulasi langsung mengarah pada Bruno Moreira yang saat ini menjabat sebagai kapten Persebaya Surabaya.
Bukan tanpa alasan, posisi Bruno Moreira memang sangat vital dalam skuad Green Force. Ia bukan sekadar pemimpin di lapangan, tapi juga motor serangan yang kerap menjadi pembeda dalam pertandingan.
Sejak bergabung dalam dua periode berbeda, Bruno Moreira menunjukkan konsistensi yang luar biasa. Ia memperkuat Persebaya Surabaya pada musim 2021/2022 dan kembali sejak 2023/2024 hingga saat ini.
Total, pemain asal Brasil itu sudah mencatatkan 114 pertandingan bersama Persebaya Surabaya. Dari jumlah tersebut, ia mengoleksi 36 gol dan 14 assist yang menjadi bukti kontribusinya.
Catatan tersebut memperlihatkan betapa pentingnya peran Bruno Moreira di dalam tim. Kehilangannya tentu akan menjadi pukulan telak bagi Persebaya Surabaya.
