Polemik PSSI Jawa Timur! Askot Surabaya Persoalkan Plt Ketua Asprov Angkat Kepengurusan Baru

JawaPos.com – Pada 23 Februari lalu, Asprov PSSI Jawa Timur (Jatim) mengeluarkan surat keputusan (SK) susunan kepengurusan asprov yang ditandatangani oleh Plt Ketua Asprov PSSI Jatim, Kairul Anwar.

Langkah itu mendapatkan reaksi dari salah satu anggota Asprov PSSI Jatim, yakni Askot PSSI Surabaya. Ketua Askot PSSI Surabaya, Roky Maghbal, mengatakan hal itu menyalahi aturan.

“Sudah sangat mahfum dipahami dalam organisasi apa pun, tugas Plt tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat dan menunjuk pengurus baru untuk menggantikan pengurus lamanya yang demisioner,” cetusnya.

Menurut Roky, tugas Plt sesuai SK seharusnya dalam waktu secepatnya mewujudkan berlangsungnya Kongres Luar Biasa (KLB), dengan agenda utama pemilihan ketua asprov baru untuk periode 2026–2030.

Sebelumnya, PSSI Jatim mengagendakan menggelar KLB pada awal Januari lalu. Sudah ada calon tunggal yang disahkan, yakni Raja Siahaan.

Namun, agenda penting itu tertunda hingga waktu yang belum ditentukan setelah PSSI Pusat pada 10 Desember 2025 memutuskan menunda seluruh tahapan kongres di berbagai wilayah Indonesia, dengan alasan di antaranya terjadi bencana alam di Sumatera.

“Kita semua tahu soal alasan penundaan kongres di beberapa asprov. Alasannya kurang jelas dan terkesan mengada-ada karena bencana alam. Kalaupun relevan, sekarang sudah empat bulan berlalu,” bebernya.

Roky mengungkapkan bahwa persiapan kongres sudah dilaksanakan secara matang oleh pengurus PSSI Jatim sebelumnya. “Maksud mengeluarkan SK pengurus PSSI Jatim sangat dipertanyakan. Apa maksud dan tujuannya?” tegasnya.

Yang membuat Askot PSSI Surabaya semakin heran dan bertanya-tanya, dalam SK pengurus asprov tidak disebutkan durasinya hingga kapan. “Apa memang niatannya sengaja mau dibuat berlarut-larut terus seperti ini sampai 2027,” sindir Roky.