Misi Fabio Calonego Libas Persebaya Surabaya! Persija Jakarta Kejar Keajaiban 1 Persen demi Gelar Juara

JawaPos.com — Persija Jakarta menatap duel panas melawan Persebaya Surabaya dengan satu misi besar yang tak bisa ditawar. Laga pekan ke-27 Super League 2025/2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu (11/4/2026) pukul 19.00 WIB, jadi panggung pembuktian ambisi Macan Kemayoran.

Pertandingan ini bukan sekadar laga biasa bagi Persija Jakarta. Ini adalah pertaruhan terakhir untuk menjaga asa juara yang kini tersisa sangat tipis.

Dengan posisi di peringkat ketiga klasemen sementara dan koleksi 52 poin, Persija Jakarta memang berada dalam tekanan. Selisih lima poin dari Borneo FC dan sembilan poin dari Persib Bandung membuat situasi semakin menantang.

Namun, sepak bola tak selalu bicara soal hitung-hitungan di atas kertas. Ada faktor mentalitas, determinasi, dan momentum yang bisa mengubah segalanya dalam sekejap.

Di tengah situasi tersebut, sosok Fabio Calonego muncul sebagai representasi semangat juang Persija Jakarta. Gelandang ini menegaskan, timnya tak akan menyerah meski peluang terlihat sangat kecil.

“Dalam sepak bola, hal-hal tidak selalu terjadi seperti yang kita inginkan. Intinya, kami harus terus bekerja keras. Kami tahu bahwa berjuang untuk meraih gelar juara saat ini penuh tantangan, tetapi selama masih ada kesempatan, kami akan percaya dan berjuang sampai akhir,” ujar Fabio.

Ucapan tersebut bukan sekadar formalitas pemain menjelang laga besar. Ada keyakinan kuat yang coba ditularkan ke seluruh elemen tim, termasuk para suporter setia mereka.

Dukungan dari Jakmania di Stadion Utama Gelora Bung Karno dipastikan akan menjadi energi tambahan. Atmosfer GBK kerap menjadi faktor pembeda ketika Persija Jakarta bermain di laga-laga krusial.

Apalagi lawan yang dihadapi bukan tim sembarangan. Persebaya Surabaya datang dengan kekuatan penuh dan motivasi tinggi untuk merusak ambisi tuan rumah.