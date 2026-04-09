Didikan Klub Serie B Brasil Bentrok di GBK! Allano Lima vs Jefferson Silva Panaskan Duel Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya

Allano Lima dan Jefferson Silva, dua eks Operario Brasil, siap bentrok dalam laga Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya di GBK. (Operario, RDS Sports Agency)
JawaPos.com — Duel Persija Jakarta kontra Persebaya Surabaya akhir pekan ini tak sekadar soal tiga poin. Ada cerita menarik di balik pertemuan dua pemain jebolan klub Serie B Brasil yang siap saling sikut di Stadion Utama Gelora Bung Karno.
Persebaya Surabaya dijadwalkan menantang Persija Jakarta pada pekan ke-27 Super League 2025/2026. Pertandingan sarat gengsi tersebut akan digelar Sabtu malam (11/4/2026) dan diprediksi berlangsung panas sejak menit awal.
Sorotan tertuju pada dua nama, yakni Allano Lima dan Jefferson Silva. Keduanya punya benang merah yang sama karena pernah menimba ilmu di klub Brasil, Operario, yang berlaga di kasta Serie B.
Allano Lima lebih dulu mencuri perhatian bersama Persija Jakarta musim ini. Winger asal Brasil itu dikenal sebagai pemain eksplosif dengan kecepatan dan kemampuan duel satu lawan satu yang mumpuni.
Pemain bernama lengkap Allano Brendon de Souza Lima tersebut lahir di Rio de Janeiro pada 24 April 1995. Dengan tinggi 1,82 meter, ia mengandalkan kaki kiri sebagai senjata utama dalam membongkar pertahanan lawan.
Allano resmi bergabung dengan Persija Jakarta pada 26 Juli 2025. Sejak saat itu, ia langsung menjadi bagian penting dalam skema permainan tim ibu kota.
Statistiknya pun cukup berbicara di musim ini. Dari 22 penampilan, Allano sukses mencetak 6 gol dan menyumbang 8 assist untuk Persija Jakarta.
Tak hanya produktif, kontribusinya juga terlihat dari total 1.952 menit bermain. Meski demikian, ia juga cukup sering terlibat duel keras dengan koleksi 10 kartu kuning dan satu kartu kuning kedua.
Menariknya, sebelum bersinar di Indonesia, Allano sempat memperkuat Operario. Ia tercatat membela klub tersebut pada periode 17 Februari 2025 hingga 26 Juli 2025.
Di sisi lain, Persebaya Surabaya juga punya pemain dengan latar belakang serupa. Sosok itu adalah Jefferson Junio Antonio da Silva yang kini menjadi andalan di sektor bek kiri.
