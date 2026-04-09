Persija Jakarta Krisis Kemenangan, Bambang Pamungkas Bicara Hitungan Poin di Sisa Musim Super League

Direktur Olahraga Persija Jakarta Bambang Pamungkas menjawab nasib dan masa depan Rizky Ridho sebagai penggawa Macan Kemayoran. (Dimas Ramadhan/JawaPos.com)
JawaPos.com - Perjalanan Persija Jakarta di penghujung musim Super League 2025/26 tidak berjalan mulus. Macan Kemayoran harus melewati tiga pertandingan terakhir tanpa kemenangan, situasi yang membuat peluang mereka meraih gelar semakin menantang.
Direktur Olahraga Persija, Bambang Pamungkas, mengungkapkan kekecewaan atas performa tim dalam tiga pertandingan terakhir. Ia menilai hasil tersebut membuat langkah Persija menuju gelar juara menjadi semakin berat.
Menurutnya, meskipun peluang masih terbuka secara matematis, kondisi saat ini menuntut kerja ekstra dari seluruh elemen tim. Tidak ada ruang lagi untuk kesalahan jika Persija ingin menjaga asa hingga akhir musim.
“Manajemen sangat menyayangkan tiga laga terakhir dilewati tanpa kemenangan. Walaupun tidak mudah, secara hitungan poin segala kemungkinan masih bisa terjadi,” ujar Bambang dikutip dari ileague.id.
Bambang juga menekankan pentingnya respon cepat dari tim, baik dari sisi pelatih maupun pemain. Ia berharap seluruh komponen bisa menunjukkan komitmen lebih tinggi dalam menghadapi sisa kompetisi.
“Jadi, kami meminta pelatih dan pemain untuk memberikan fokus ekstra pada setiap pertandingan dan terus berjuang hingga pekan terakhir. Persija memiliki seluruh komponen untuk bangkit dan menjaga konsistensi,” lanjutnya.
Situasi ini menjadi ujian karakter bagi Persija. Jika mampu bangkit dan menemukan kembali performa terbaik, peluang untuk tetap bersaing masih terbuka. Namun sebaliknya, jika inkonsistensi terus berlanjut, target juara bisa semakin menjauh.
