Bepe Blak-blakan Jelang Hadapi Persebaya Surabaya! Hidupkan Lagi Mimpi Persija Jakarta Raih Gelar Juara

Bambang Pamungkas memaparkan rencana strategi transfer Persija Jakarta dalam agenda Ngopi Bareng Persija di Persija Galeri. (Persija)
JawaPos.com — Ambisi Persija Jakarta untuk tetap bersaing dalam perebutan gelar Super League 2025/2026 memasuki fase krusial. Laga melawan Persebaya Surabaya akhir pekan ini menjadi titik balik yang bisa menentukan arah musim mereka.
Rentetan hasil minor dalam tiga pertandingan terakhir menjadi alarm keras bagi tim ibu kota. Dalam momen yang seharusnya menjadi fase penentuan, Persija justru gagal mengamankan kemenangan yang sangat dibutuhkan.
Dua hasil imbang di kandang saat menghadapi Borneo FC (2-2) dan Dewa United (1-1) terasa seperti kehilangan dua kemenangan. Situasi makin memburuk setelah takluk 2-3 dari Bhayangkara Presisi Lampung FC dalam laga tandang.
Kondisi ini membuat tekanan terhadap skuad besutan Mauricio Souza semakin besar. Konsistensi yang belum terjaga kini menjadi pekerjaan rumah utama yang harus segera diselesaikan.
Direktur Olahraga Persija, Bambang Pamungkas, tak menutupi kekecewaan manajemen. Sosok yang akrab disapa Bepe itu menilai hasil tiga laga terakhir jauh dari ekspektasi.
“Manajemen sangat menyayangkan tiga laga terakhir dilewati tanpa kemenangan. Walaupun tidak mudah, secara hitungan poin segala kemungkinan masih bisa terjadi,” kata Bepe.
Pernyataan itu menjadi sinyal harapan belum sepenuhnya padam. Meski jalan menuju gelar semakin terjal, peluang matematis masih terbuka dengan delapan pertandingan tersisa.
Namun, Bepe menegaskan peluang itu hanya bisa dijaga jika seluruh elemen tim menunjukkan respons nyata. Ia menuntut perubahan sikap dan peningkatan performa secara menyeluruh.
Manajemen kini berharap pemain seperti Rizky Ridho dan rekan-rekannya mampu bangkit dari tekanan. Mentalitas pejuang dinilai menjadi kunci untuk keluar dari situasi sulit ini.
