Tiga Laga Tanpa Kemenangan, Persija Didesak Bangkit di Sisa Musim Super League

Kiper Cyrus Margono menjalani debut bersama Persija Jakarta saat menghadapi Bhayangkara FC di Stadion Sumpah Pemuda. (Persija)
JawaPos.com - Rentetan hasil yang diraih Persija Jakarta dalam tiga laga terakhir jelas bukan skenario ideal di fase krusial akhir musim. Ketika setiap poin begitu berharga, Macan Kemayoran justru harus puas tanpa kemenangan.
Dua hasil imbang di kandang saat menghadapi Borneo FC (2-2) dan Dewa United (1-1), disusul kekalahan 2-3 dari Bhayangkara Presisi Lampung FC, menjadi catatan yang cukup mengecewakan. Inkonsistensi kembali muncul di saat tim seharusnya tampil lebih stabil dalam perburuan gelar.
Tim asuhan Mauricio Souza sebenarnya sempat menunjukkan potensi permainan yang menjanjikan.
Baca Juga:
Namun, detail kecil di lapangan kerap menjadi pembeda yang membuat poin penuh sulit diraih. Hal ini pun menjadi sorotan serius dari manajemen.
Direktur Olahraga Persija, Bambang Pamungkas, tidak menutupi rasa kecewanya. Menurutnya, tiga pertandingan tanpa kemenangan jelas bukan hasil yang diharapkan, apalagi di momen penentuan seperti sekarang.
“Manajemen sangat menyayangkan tiga laga terakhir dilewati tanpa kemenangan. Walaupun tidak mudah, secara hitungan poin segala kemungkinan masih bisa terjadi,” ujar sosok yang akrab disapa Bepe tersebut dikutip dari ileague.id.
Baca Juga:
Situasi ini membuat langkah Persija menuju gelar Super League 2025/2026 menjadi semakin berat.
Dengan hanya delapan laga tersisa, margin kesalahan semakin tipis. Setiap pertandingan kini bukan sekadar laga biasa, melainkan momentum penting untuk menjaga asa tetap hidup.
Bepe pun menegaskan bahwa seluruh elemen tim harus merespons kondisi ini dengan sikap yang lebih kuat. Ia percaya kualitas skuad, termasuk pemain seperti Rizky Ridho, sebenarnya cukup untuk bangkit dari tekanan.
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji
Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming
9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga
Bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Tanah Abang, Hercules: Lahan Negara Saya Serahkan Hari Ini!
Sebelum Meninggal, Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Sempat Minta Maaf dan Singgung Soal Utang
5 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Ini Paling Laris dan Ramai Pembeli, Penasaran?
Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian