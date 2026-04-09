Andre Rizal Hanafi
10 April 2026, 04.41 WIB

Bhayangkara FC Melaju Kencang ke 5 Besar, Bidik Kemenangan Ketujuh Lawan Persijap

JawaPos.com - Bhayangkara Presisi Lampung FC tengah berada dalam momentum terbaiknya jelang lanjutan pekan ke-27 BRI Super League 2025/26. 

Tim berjuluk The Guardian itu sukses mempertahankan tren positif setelah meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Persija Jakarta pada laga pekan ke-26, akhir pekan lalu.

Kemenangan tersebut menjadi yang keenam secara beruntun bagi anak asuh Paul Munster. Sebuah catatan impresif yang tak hanya menunjukkan konsistensi performa tim, tetapi juga berdampak signifikan terhadap posisi mereka di klasemen sementara.

Dari enam pertandingan terakhir, Bhayangkara FC sukses mengoleksi tambahan 18 poin. Kini mereka mengantongi total 44 poin dan bertengger di posisi kelima. 

Posisi tersebut menempatkan mereka tepat di bawah empat besar, yakni Persib Bandung di puncak klasemen dengan 61 poin, diikuti Borneo FC Samarinda (57 poin), Persija Jakarta (52 poin), dan Malut United FC (46 poin).

Perjalanan kemenangan Bhayangkara FC dimulai sejak pekan ke-21 saat mereka menaklukkan Persebaya Surabaya dengan skor 2-1 di laga tandang. Tren positif itu berlanjut dengan kemenangan 4-3 atas Persik Kediri, lalu pesta gol 4-0 saat menjamu Semen Padang FC.

Tak berhenti di situ, The Guardian juga mencatat kemenangan 2-0 di kandang Dewa United FC, sebelum kembali tampil solid saat mengalahkan Arema FC dan Persija Jakarta di laga kandang. Pelatih Bhayangkara FC, Paul Munster, mengakui bahwa kemenangan atas Persija bukanlah hal yang mudah. 

Ia menilai lawannya memiliki kualitas yang sangat baik sehingga timnya harus bekerja keras hingga peluit akhir.

“Ini adalah pertandingan yang menyenangkan karena kami mendapatkan tiga poin. Tapi tidak mudah, karena Persija adalah tim yang kuat,” ujar Munster usai pertandingan dikutip dari ileague.id, Kamis (9/4).

