Nehar Sadiki Sebut Paul Munster Pelatih ‘Gila’ di Bhayangkara FC! Mimpi Buruk Bagi Persebaya Surabaya

Ekspresi Nehar Sadiki saat membela Bhayangkara Presisi Lampung FC yang kini mengancam posisi Persebaya Surabaya di klasemen. (BFC)
JawaPos.com — Cerita Nehar Sadiki menyebut sang pelatih sebagai sosok “gila” justru menjadi sinyal bahaya bagi para pesaing, termasuk Persebaya Surabaya. Di balik pernyataan unik itu, tersimpan performa Bhayangkara Presisi Lampung FC yang tengah menanjak dan berpotensi jadi mimpi buruk dalam perebutan posisi elite klasemen Super League 2025/2026.
Bek andalan Bhayangkara Presisi Lampung FC, Nehar Sadiki, tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya usai kemenangan dramatis atas Persija Jakarta.
Hasil 3-2 di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, menjadi titik balik penting yang mengangkat posisi tim ke peringkat kelima klasemen sementara.
Baca Juga:Ketinggalan 9 Poin! Persija Jakarta Ngotot Kejar Persib Bandung, Mauricio: Belum Saatnya Menyerah
Kemenangan itu bukan sekadar tiga poin biasa bagi Bhayangkara Presisi Lampung FC. Tambahan angka tersebut membuat mereka semakin percaya diri menatap persaingan ketat di papan atas yang kini semakin padat.
Nehar Sadiki menegaskan, kunci keberhasilan timnya terletak pada kerja keras kolektif yang terus dijaga sepanjang laga.
Ia menyebut mentalitas tim yang selalu mengincar kemenangan menjadi fondasi utama performa impresif mereka.
Baca Juga:Menunggu Comeback Ernando Ari dan Bruno Moreira! Persebaya Surabaya Siap Tempur Hadapi Persija Jakarta
"Kami melakukan pekerjaan yang hebat, jadi Alhamdulillah. Saat kami memainkan permainan kami, target kami selalu untuk meraih tiga poin. Kami sangat senang dengan hasil ini," ujar Nehar penuh semangat.
Pernyataan itu mencerminkan kondisi ruang ganti Bhayangkara Presisi Lampung FC yang sedang dalam atmosfer positif. Kepercayaan diri tinggi membuat mereka tak ragu memasang target lebih ambisius di sisa musim ini.
Menembus lima besar klasemen dianggap Nehar sebagai pencapaian yang pantas diraih timnya. Namun, ambisi mereka tidak berhenti di sana karena peluang menembus empat besar bahkan tiga besar masih terbuka lebar.
"Menurut saya kami layak mendapatkannya, terutama setelah apa yang kami tunjukkan di paruh kedua musim ini. Kami akan terus melaju, mungkin untuk mengejar posisi tiga atau empat besar," tambahnya.
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji
Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming
9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga
Bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Tanah Abang, Hercules: Lahan Negara Saya Serahkan Hari Ini!
Sebelum Meninggal, Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Sempat Minta Maaf dan Singgung Soal Utang
5 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Ini Paling Laris dan Ramai Pembeli, Penasaran?
Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian