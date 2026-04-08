Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
08 April 2026, 14.00 WIB

Ketinggalan 9 Poin! Persija Jakarta Ngotot Kejar Persib Bandung, Mauricio: Belum Saatnya Menyerah

Persija Jakarta gagal mempertahankan keunggulan saat menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC dalam lanjutan Super League 2025-2026. (Persija)

JawaPos.com — Persaingan papan atas Super League 2025/2026 makin memanas. Meski tertinggal sembilan poin dari Persib Bandung, Persija Jakarta menegaskan belum akan mengibarkan bendera putih dalam perburuan gelar juara.

Optimisme itu muncul meski Macan Kemayoran baru saja menelan hasil pahit. Bertandang ke markas Bhayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, mereka takluk dengan skor 1-3 pada pekan ke-26.

Hasil tersebut terasa menyakitkan karena Persija Jakarta sebenarnya tampil menjanjikan sejak awal laga. Bahkan, mereka mampu mencetak gol cepat saat pertandingan baru berjalan satu menit.

Umpan lambung akurat dari Allano Lima sukses dimanfaatkan Rayhan Hannan. Sundulan tajamnya membuat Persija Jakarta unggul lebih dulu dan sempat mengendalikan jalannya pertandingan.

Keunggulan cepat itu sempat memberi harapan besar. Permainan rapi dan penguasaan bola yang tenang membuat Persija Jakarta terlihat percaya diri menekan tuan rumah.

Namun, situasi berubah menjelang akhir babak pertama. Bhayangkara Presisi Lampung FC mampu menyamakan kedudukan melalui Moussa Sidibe pada menit ke-28.

Gol tersebut menjadi titik balik bagi jalannya pertandingan. Skor 1-1 bertahan hingga turun minum, sekaligus mengubah momentum yang sebelumnya dikuasai tim tamu.

Memasuki babak kedua, tekanan terhadap Persija Jakarta semakin berat. Mereka harus bermain dengan 10 orang setelah Jordi Amat menerima kartu kuning kedua.

Kondisi ini jelas memengaruhi keseimbangan permainan. Kehilangan satu pemain membuat ruang di lini pertahanan semakin terbuka dan sulit dikontrol.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Raja Passing Persib Bandung Angkat Bicara! Julio Cesar Tak Ingin Sesumbar Soal Peluang Juara - Image
Sepak Bola Indonesia

Raja Passing Persib Bandung Angkat Bicara! Julio Cesar Tak Ingin Sesumbar Soal Peluang Juara

08 April 2026, 14.33 WIB

Lampaui Andritany, Teja Paku Alam Incar Rekor Legenda Persipura Jayapura Yoo Jae-hoon - Image
Sepak Bola Indonesia

Lampaui Andritany, Teja Paku Alam Incar Rekor Legenda Persipura Jayapura Yoo Jae-hoon

08 April 2026, 04.10 WIB

Tak Mau Hitung Peluang Juara, Julio Cesar Ajak Persib Fokus Hadapi Bali United - Image
Sepak Bola Indonesia

Tak Mau Hitung Peluang Juara, Julio Cesar Ajak Persib Fokus Hadapi Bali United

08 April 2026, 03.36 WIB

Terpopuler

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung - Image
1

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

2

12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih

3

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

4

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

5

Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming

6

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

7

Bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Tanah Abang, Hercules: Lahan Negara Saya Serahkan Hari Ini! 

8

Sebelum Meninggal, Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Sempat Minta Maaf dan Singgung Soal Utang

9

5 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Ini Paling Laris dan Ramai Pembeli, Penasaran?

10

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore