Bernardo Tavares Bongkar Titik Lemah Persija Jakarta, Persebaya Surabaya Siap Curi Poin di Gelora Bung Karno!

JawaPos.com–Perburuan poin penting akan tersaji saat Persebaya Surabaya menantang Persija Jakarta dalam laga panas Super League 2025/2026. Duel klasik di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu (11/4) malam, menjadi momentum pembuktian bagi Green Force.

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares menegaskan fokus utama timnya saat ini adalah kesiapan fisik dan kebugaran pemain. Dia tak ingin detail kecil terlewat karena laga ini akan ditentukan intensitas dan konsistensi sepanjang pertandingan.

Pertandingan ini bukan sekadar perebutan tiga poin, tetapi juga ajang balas dendam setelah kekalahan pada pertemuan pertama musim ini. Saat itu, Persebaya Surabaya harus mengakui keunggulan Persija Jakarta dengan skor 1-3.

Tavares pun langsung menggerakkan tim pelatih untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan lawan sejak sesi latihan pertama usai kemenangan atas Persita Tangerang. Pendekatan ini menunjukkan keseriusan Green Force dalam menatap duel sarat gengsi tersebut.

”Ini menjadi latihan pertama kami setelah pertandingan terakhir melawan Persita. Kami sudah mulai menganalisis Persija. Mereka adalah tim yang kuat dan berhasil menang 3-1 pada pertemuan pertama,” jelas Bernardo Tavares.

Pelatih berusia 45 tahun itu juga menyadari tekanan bermain di Jakarta tidak pernah mudah bagi tim tamu. Atmosfer besar dan ambisi tuan rumah membuat laga ini dipastikan berlangsung dengan tensi tinggi sejak menit awal.

”Pertandingan melawan Persija selalu sulit. Mereka tim kuat dan sedang bersaing di papan atas. Tentu mereka juga membutuhkan kemenangan. Tapi kami datang dengan tujuan yang sama, yaitu berusaha meraih tiga poin,” kata Bernardo Tavares.

Di balik kewaspadaan tersebut, Tavares ternyata telah mengantongi sejumlah kelemahan krusial yang bisa dimanfaatkan anak asuhnya. Analisis mendalam dari pertandingan terakhir Persija Jakarta mengungkap celah yang cukup mencolok, terutama di sektor pertahanan dan lini tengah.