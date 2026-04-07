Andre Rizal Hanafi
08 April 2026, 04.07 WIB

Hadapi Persija di Jakarta, Persebaya Fokus Kebugaran dan Analisis Lawan

Risto Mitrevski tampil solid dan jadi pengatur lini belakang saat Persebaya Surabaya mengalahkan Persita Tangerang. (Persebaya)

JawaPos.com - Pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, memilih fokus pada kondisi fisik dan kebugaran pemain jelang laga penting menghadapi Persija Jakarta. Pertandingan pekan ke-27 Super League 2025/2026 itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Sabtu malam (11/4), dan diprediksi berlangsung ketat.

Bagi Tavares, kesiapan pemain menjadi faktor utama sebelum menentukan komposisi tim. Ia tidak ingin mengambil risiko dengan menurunkan pemain yang belum sepenuhnya bugar.

Sepanjang pekan latihan ini, pelatih asal Portugal tersebut terus memantau perkembangan anak asuhnya. Ia ingin memastikan siapa saja yang benar-benar siap tampil di laga sarat gengsi tersebut.

“Kami akan melihat perkembangan pemain sepanjang minggu ini, apakah mereka cukup siap untuk dimainkan,” ujar Tavares dikutip dari persebaya.id.

Selain fokus pada tim sendiri, Persebaya juga mulai mempelajari kekuatan Persija. Evaluasi dilakukan sejak sesi latihan pertama usai kemenangan atas Persita. Tavares menyadari bahwa lawan yang akan dihadapi bukan tim sembarangan.

Pada pertemuan pertama musim ini, Persebaya harus mengakui keunggulan Persija dengan skor 1-3. Hasil tersebut menjadi bahan evaluasi penting bagi tim pelatih.

“Kami sudah mulai menganalisis Persija. Mereka tim kuat dan berhasil menang pada pertemuan pertama,” jelasnya.

Bermain di Jakarta juga bukan perkara mudah. Atmosfer GBK dan tekanan dari suporter tuan rumah selalu menjadi tantangan tersendiri bagi tim tamu. Namun, Tavares memastikan timnya tetap datang dengan ambisi besar.

Menurutnya, kedua tim memiliki kepentingan yang sama, yakni meraih tiga poin demi menjaga posisi di papan atas klasemen.

Artikel Terkait
Tiga Laga Tanpa Kemenangan, Persija Didesak Bangkit di Sisa Musim Super League - Image
Sepak Bola Indonesia

Tiga Laga Tanpa Kemenangan, Persija Didesak Bangkit di Sisa Musim Super League

08 April 2026, 03.46 WIB

Dari Open Play hingga Free Kick, Fabio Calonego Tunjukkan Kelasnya Bersama Persija Jakarta - Image
Sepak Bola Indonesia

Dari Open Play hingga Free Kick, Fabio Calonego Tunjukkan Kelasnya Bersama Persija Jakarta

08 April 2026, 03.40 WIB

Tendangan Jarak Jauh Fabio Calonego Jadi Andalan Persija Jakarta Hadapi Persebaya Surabaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Tendangan Jarak Jauh Fabio Calonego Jadi Andalan Persija Jakarta Hadapi Persebaya Surabaya

08 April 2026, 01.47 WIB

Terpopuler

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung - Image
1

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

2

12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih

3

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

4

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

5

Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming

6

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

7

Bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Tanah Abang, Hercules: Lahan Negara Saya Serahkan Hari Ini! 

8

Sebelum Meninggal, Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Sempat Minta Maaf dan Singgung Soal Utang

9

5 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Ini Paling Laris dan Ramai Pembeli, Penasaran?

10

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

