Hadapi Persija di Jakarta, Persebaya Fokus Kebugaran dan Analisis Lawan

JawaPos.com - Pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, memilih fokus pada kondisi fisik dan kebugaran pemain jelang laga penting menghadapi Persija Jakarta. Pertandingan pekan ke-27 Super League 2025/2026 itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Sabtu malam (11/4), dan diprediksi berlangsung ketat.

Bagi Tavares, kesiapan pemain menjadi faktor utama sebelum menentukan komposisi tim. Ia tidak ingin mengambil risiko dengan menurunkan pemain yang belum sepenuhnya bugar.

Sepanjang pekan latihan ini, pelatih asal Portugal tersebut terus memantau perkembangan anak asuhnya. Ia ingin memastikan siapa saja yang benar-benar siap tampil di laga sarat gengsi tersebut.

“Kami akan melihat perkembangan pemain sepanjang minggu ini, apakah mereka cukup siap untuk dimainkan,” ujar Tavares dikutip dari persebaya.id.

Selain fokus pada tim sendiri, Persebaya juga mulai mempelajari kekuatan Persija. Evaluasi dilakukan sejak sesi latihan pertama usai kemenangan atas Persita. Tavares menyadari bahwa lawan yang akan dihadapi bukan tim sembarangan.

Pada pertemuan pertama musim ini, Persebaya harus mengakui keunggulan Persija dengan skor 1-3. Hasil tersebut menjadi bahan evaluasi penting bagi tim pelatih.

“Kami sudah mulai menganalisis Persija. Mereka tim kuat dan berhasil menang pada pertemuan pertama,” jelasnya.

Bermain di Jakarta juga bukan perkara mudah. Atmosfer GBK dan tekanan dari suporter tuan rumah selalu menjadi tantangan tersendiri bagi tim tamu. Namun, Tavares memastikan timnya tetap datang dengan ambisi besar.