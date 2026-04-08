Moch. Rizky Pratama Putra
08 April 2026, 13.55 WIB

Menunggu Comeback Ernando Ari dan Bruno Moreira! Persebaya Surabaya Siap Tempur Hadapi Persija Jakarta

Bruno Moreira diharapkan kembali memperkuat Persebaya Surabaya saat menghadapi Persija Jakarta di GBK. (Persebaya)

JawaPos.com — Menunggu comeback Ernando Ari dan Bruno Moreira menjadi harapan besar di tengah persiapan Persebaya Surabaya menghadapi Persija Jakarta. Duel panas pekan ke-27 Super League 2025/2026 ini dipastikan menyedot perhatian, terlebih kondisi skuad Green Force mulai menunjukkan sinyal positif.

Persebaya Surabaya dijadwalkan menantang Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu (11/4/2026) malam.

Laga klasik ini bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan pertarungan gengsi yang selalu menghadirkan tensi tinggi di atas lapangan.

Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, memilih fokus penuh pada kesiapan tim jelang laga penting tersebut. Ia menilai kondisi fisik dan kebugaran pemain menjadi faktor utama yang akan menentukan hasil akhir pertandingan.

Sepanjang pekan ini, pelatih asal Portugal itu terus memantau perkembangan anak asuhnya di sesi latihan. Setiap detail kecil tak luput dari perhatian demi memastikan komposisi terbaik saat menghadapi tekanan di kandang lawan.

“Kami akan melihat perkembangan para pemain sepanjang minggu ini, apakah kondisinya cukup baik untuk dimainkan saat menghadapi Persija,” ujar Tavares.

Pernyataan itu menegaskan belum ada keputusan final terkait susunan pemain yang akan diturunkan.

Sorotan utama justru tertuju pada dua pemain kunci yang absen di laga sebelumnya saat menghadapi Persita Tangerang.

Mereka adalah Ernando Ari dan Bruno Moreira yang selama ini menjadi pilar penting dalam permainan Persebaya Surabaya.

