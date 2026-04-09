Preview PSIM Yogyakarta vs PSM Makassar: Adu Cerdik Para Wonderkid, Savio Sheva dan Gala Pagamo Bersaing Raih 3 Poin

JawaPos.com - PSIM Yogyakarta akan menghadapi PSM Makassar di Super League pekan ke-27. Laga tersebut bakal dimainkan di Stadion Sultan Agung, Jumat (10/4) pukul 15.30 WIB.

Kedua tim bakal mengandalkan pemain muda untuk bersaing meraih tiga poin. PSIM Yogyakarta akan memainkan Savio Sheva dan Gala Pagamo menjadi andalan dari PSM Makassar.

Savio Sheva ingin membantu PSIM meraih kemenangan setelah kalah dari Dewa United di pekan sebelumnya. Pemain 24 tahun tersebut juga tidak masalah jika harus bermain sebagai starter atau dari bangku cadangan.

"Untuk persiapannya, semua pemain sudah siap menghadapi pertandingan besok. Karena kita tahu di pertandingan terakhir kemarin kita kehilangan poin, jadi bagaimanapun besok tiga poin adalah harga mati,” kata Savio Sheva yang dikutip dari laman resmi PSIM, Kamis (9/4).

"Mau main dari babak pertama atau babak kedua, saya harus tampil maksimal. Tentu ada tambahan di luar latihan PSIM, saya tambah latihan di gym,” tambah Savio Sheva.

Pelatih PSIM Jean-Paul van Gastel mulai mempercayakan posisi di lini tengah kepada Savio Sheva. Dalam tiga pertandingan terakhir, dia selalu menjadi starter.

Saat kalah dari Dewa United, Sheva tetap menampilkan performa terbaiknya dalam membantu serangan. Melihat statistik permainannya di laman I League, pemain kelahiran Yogyakarta tersebut melepaskan satu tendangan tepat sasaran dan satu tendangan tidak tepat sasaran.

Eks pemain PSS Sleman tersebut juga sangat aktif dalam membantu pertahanan. Sheva berhasil melakukan dua intersep saat melawan Dewa United.

Sementara itu, PSM Makassar bakal mengandalkan Gala Pagamo di sisi sayap. Dia mengaku sudah siap untuk meraih tiga poin dari PSIM dan berharap bisa melakukan instruksi dari pelatih Ahmad Amiruddin.