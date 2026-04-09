Jadwal Pekan 27 Super League Memanas! Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya Jadi Magnet Utama di Gelora Bung Karno

Duel Persija vs Persebaya di GBK musim lalu. (Dok. Antara)
JawaPos.com — Jadwal pekan 27 Super League 2025/2026 resmi dirilis dan langsung menyita perhatian publik sepak bola nasional. Sorotan utama tentu mengarah pada duel klasik antara Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya yang sarat gengsi dan sejarah panjang.
Laga ini bukan sekadar pertandingan biasa karena mempertemukan dua tim dengan basis suporter besar dan rivalitas yang sudah terbangun lama.
Atmosfer panas dipastikan menyelimuti pertandingan yang akan digelar pada Sabtu malam itu.
Selain big match tersebut, pekan ke-27 juga menghadirkan sejumlah pertandingan menarik lain yang layak dinantikan.
Persaingan menuju papan atas klasemen hingga upaya menjauh dari zona bawah membuat setiap laga memiliki arti penting.
Duel antara Persib Bandung vs Bali United menjadi salah satu pertandingan yang tak kalah menyita perhatian. Kedua tim dikenal selalu menghadirkan permainan intens dengan tensi tinggi setiap kali bertemu.
Persib Bandung yang tengah menjaga konsistensi performa diprediksi akan tampil menekan sejak awal laga. Sementara Bali United datang dengan ambisi mencuri poin demi menjaga peluang di papan atas.
Tak hanya itu, Derby Jawa Timur antara Madura United vs Persik Kediri juga menjanjikan pertandingan sengit. Kedua tim sama-sama mengusung misi kemenangan, baik untuk gengsi maupun posisi di klasemen.
Menariknya, Madura United akan menjalani laga kandang dengan suasana berbeda. Mereka memutuskan pindah markas ke Stadion Gelora Bangkalan untuk empat pertandingan home terakhir musim ini.
Keputusan tersebut diyakini memberi nuansa baru sekaligus tantangan tersendiri bagi tim berjuluk Laskar Sapeh Kerrab. Adaptasi lapangan hingga dukungan suporter akan menjadi faktor penting dalam laga tersebut.
