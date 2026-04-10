Koleksi 10 Gol dalam 5 Laga! Persija Jakarta Jauh Lebih Gacor Dibandingkan Persebaya Surabaya

JawaPos.com — Produktivitas jadi pembeda jelang duel panas Persija Jakarta melawan Persebaya Surabaya. Dalam lima laga terakhir, Macan Kemayoran tampil jauh lebih tajam dan siap menjadikan Stadion Utama Gelora Bung Karno sebagai panggung pembuktian.

Persija menatap laga versus Persebaya Surabaya pada pekan ke-27 Super League 2025/2026 dengan tekad yang kian menguat.

Pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Sabtu (11/4/2026) pukul 19.00 WIB menjadi momentum penting untuk menjaga asa mengakhiri musim dengan senyum.

Poin penuh kemenangan jadi harga mati bagi Persija Jakarta dalam laga ini. Posisi mereka di peringkat ketiga dengan 52 poin membuat jarak ke papan atas masih terbuka untuk dikejar.

Selisih lima poin dari Borneo FC dan sembilan poin dari Persib membuat setiap laga tersisa bernilai krusial. Tidak ada ruang lagi untuk kehilangan angka jika ingin tetap bersaing dalam perburuan gelar juara.

Persija Jakarta Lebih Gacor

Menariknya, performa lini serang Persija Jakarta menunjukkan tren yang jauh lebih menjanjikan. Dalam lima pertandingan terakhir, mereka sukses mengemas 10 gol yang menjadi bukti ketajaman lini depan.

Sebaliknya, Persebaya Surabaya justru belum menunjukkan konsistensi dalam urusan mencetak gol. Green Force hanya mampu mencetak enam gol dalam lima laga terakhir yang mereka jalani.