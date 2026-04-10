Bernardo Tavares Koleksi 9 Poin Lawan Persija Jakarta! Modal Apik Persebaya Surabaya Melawat ke Gelora Bung Karno

JawaPos.com — Persebaya Surabaya datang ke Jakarta dengan bekal yang tak bisa dianggap remeh jelang duel klasik melawan Persija Jakarta. Sosok pelatih Bernardo Tavares membawa catatan menarik yang bisa jadi pembeda dalam laga panas di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Persebaya Surabaya dijadwalkan menantang Persija Jakarta pada pekan ke-27 Super League 2025/26, Sabtu (11/4/2026) malam.

Laga ini bukan sekadar pertandingan biasa, tetapi pertarungan gengsi dua tim besar yang sama-sama memburu posisi terbaik di papan atas.

Menariknya, Bernardo Tavares memiliki rekam jejak cukup solid saat menghadapi Persija Jakarta. Catatan itu ia torehkan saat masih menangani PSM Makassar dalam tujuh pertemuan terakhir di ajang Super League.

Dari tujuh laga tersebut, Bernardo Tavares mencatat dua kemenangan, tiga hasil imbang, dan dua kekalahan. Total sembilan poin berhasil ia kumpulkan, dengan rata-rata 1,29 poin per pertandingan.

Statistik ini memang tidak sepenuhnya dominan, tetapi cukup menunjukkan Tavares tahu cara menghadapi Persija Jakarta.

Modal tersebut bisa menjadi suntikan kepercayaan diri bagi skuad Green Force jelang laga tandang krusial ini.

Meski demikian, Tavares tetap menempatkan kondisi pemain sebagai prioritas utama. Ia tidak ingin gegabah dalam menentukan siapa saja yang akan diturunkan di pertandingan nanti.