Persija Jakarta Berselisih Sembilan Poin dari Persib, Fabio Calonego Siap Lumat Persebaya Surabaya Demi Jaga Peluang Juara!

JawaPos.com - Persija Jakarta hanya meraih dua poin dari pertandingan terakhir, alias belum meraih satu kemenangan pun dalam periode tersebut. Hal itu membuat mereka berselisih sembilan poin dari pemuncak klasemen sementara, yaitu Persib Bandung.

Gap yang cukup jauh itu tentu membuat upaya Persija untuk meraih gelar juara Super League musim ini cukup berat, apalagi hanya menyisakan delapan pertandingan saja. Namun, tim berjuluk Macan Kemayoran ini tentu tak ingin menyerah begitu saja.

Maka dari itu, demi menjaga asa juara, Persija siap untuk habis-habisan mengalahkan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Karno, besok (11/4). Salah satu pemain Macan Kemayoran, Fabio Calonego optimis timnya kali ini bisa meraih kemenangan.

Bagi Calonego, ia dan rekan-rekan setimnya menilai selama pemuncak klasemen masih bisa dikejar, maka peluang juara itu masih ada selama selisih poin tidak terlalu jauh. Dan hal itu merupakan bagian dari tantangan.

“Dalam sepak bola, hal-hal tidak selalu terjadi seperti yang kita inginkan. Kami tahu bahwa berjuang untuk meraih gelar juara saat ini penuh tantangan, tetapi selama masih ada kesempatan, kami akan percaya dan berjuang sampai akhir,” ujar Fabio seperti dikutip dari laman resmi klub.

Saking kuatnya tekad Calonego untuk mengakhiri puasa gelar Persija, ia bahkan tetap optimis peluang juara liga musim ini masih ada meskipun hanya sebesar satu persen.

“Selama masih ada peluang 1 persen, kami akan memiliki keyakinan 99 persen, dan kami akan terus memberikan yang terbaik dan bekerja keras 100% setiap hari,” tegasnya lagi.

Peluang Persija untuk mengalahkan Persebaya memang cukup terbuka, karena rekor Green Force saat menghadapi Macan Kemayoran maupun bermain di Jakarta cukup buruk. Dari tujuh laga terakhir, Persebaya hanya menang sekali, dan selama periode itu, mereka tak pernah menang saat bermain di kandang Persija.