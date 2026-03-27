Antoine Griezmann Tinggalkan Atletico Madrid untuk Bergabung dengan Orlando City dan Lanjutkan Karir di MLS

JawaPos.com – Pemain sepak bola asal Prancis Antoine Griezmann resmi melanjutkan kariernya di Amerika Serikat dengan bergabung ke Orlando City.

Dilansir dari laman Four Four Two pada Jum'at (27/3), Kepindahan ini menandai langkah besar dalam perjalanan kariernya setelah bertahun-tahun bermain di Eropa. Griezmann dijadwalkan mulai memperkuat klub barunya pada bulan Juli mendatang.

Griezmann menandatangani kontrak berdurasi dua tahun bersama Orlando City setelah lama mempertimbangkan bermain di Major League Soccer.

Keputusan ini sekaligus mewujudkan keinginannya yang telah diungkapkan sejak beberapa tahun lalu. Ia dikenal tertarik dengan budaya dan gaya hidup di Amerika Serikat.

Pemain berusia 30-an tersebut akan meninggalkan Atletico Madrid setelah menghabiskan total 10 musim dalam dua periode berbeda.

Selama membela klub LaLiga tersebut, ia menjadi salah satu pemain kunci dengan kontribusi besar. Kepindahannya kini membuka babak baru dalam karier profesionalnya.

Kedatangan Griezmann diharapkan mampu meningkatkan performa Orlando City, baik di dalam maupun di luar lapangan.

Klub tersebut membutuhkan sosok bintang untuk memperkuat daya saing di kompetisi domestik. Selain itu, kehadirannya juga diyakini dapat meningkatkan popularitas klub secara global.

Transfer ini juga menjadi bagian dari upaya MLS untuk terus menarik pemain-pemain top dunia.

Momentum ini bertepatan dengan meningkatnya perhatian terhadap sepak bola di Amerika Serikat menjelang ajang besar internasional. Kehadiran pemain kelas dunia seperti Griezmann memperkuat citra liga tersebut.

Griezmann juga berpotensi kembali berhadapan dengan Lionel Messi yang kini bermain untuk Inter Miami.