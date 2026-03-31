Antara
31 Maret 2026, 16.55 WIB

John Herdman Sebut Dony Tri-Backham Putra Nugraha akan Jadi Pemain Penting pada Piala ASEAN 2026, Ini Alasannya

Pemain Timnas Indonesia Dony Tri Pamungkas pada pertandingan melawan Saint Kitts &amp; Nevis dalam di FIFA Series 2026, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat (27/3/2026). (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Pemain Timnas Indonesia Dony Tri Pamungkas pada pertandingan melawan Saint Kitts &amp; Nevis dalam di FIFA Series 2026, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat (27/3/2026). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com-Pelatih timnas Indonesia John Herdman mengatakan Dony Tri Pamungkas dan Beckham Putra bisa menjadi pemain penting Garuda di Piala ASEAN 2026 yang digelar pada 24 Juli sampai 26 Agustus.

Hal ini dikatakan Herdman setelah penampilan Dony dan Beckham memuaskannya ketika diturunkan sebagai pemain pengganti dalam laga final FIFA Series 2026 melawan Bulgaria di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin.

"Saya rasa Beckham dan Dony tampil sangat baik dari bangku cadangan. Mereka menunjukkan bahwa untuk Hyundai Cup nanti, mereka bisa menjadi pemain penting. Kepercayaan diri mereka meningkat dalam beberapa hari ini. Mereka mulai memahami gaya bermain kami," kata Herdman dalam jumpa pers usai pertandingan.

Kedua pemain ini turun setelah laga berjalan di atas 70 menit, dimana Dony menggantikan Justin Hubner pada menit ke-73 dan Beckham menggantikan Joey Pelupessy pada menit ke-79.

Masuknya kedua pemain ini membawa hal positif untuk permainan Indonesia, meski pada akhirnya tak sanggup menyamakan kedudukan dan kalah 0-1 dari Bulgaria.

Selebrasi gol dari Beckham Putra ke gawang Saint Kitts & Nevis dalam laga FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (27/3/2026). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

Herdman sebenarnya bisa saja menurunkan Dony dan Beckham sejak menit awal lagi, namun kualitas lawan yang lebih kuat dari Saint Kitts dan Nevis di laga pertama, menjadi sebuah pertimbangannya.

"Apakah saya bisa memasukkan mereka lebih awal? Mungkin iya. Tapi melawan tim dengan gaya fisik, Anda harus memilih momen yang tepat—saat permainan mulai terbuka dan ruang lebih tersedia," ucap pelatih berusia 50 tahun itu.

