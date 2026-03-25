Marco Bezzecchi dan Jorge Martin Jadikan Aprilia sebagai Team to Beat, Finis 1-2 di MotoGP Brasil

JawaPos.com – Aprilia Racing sukses menyapu bersih kemenangan dalam dua balapan awal MotoGP 2026. Setelah finis terdepan di Sirkuit Buriram, Thailand, awal bulan ini (1/3), pembalap Aprilia Marco Bezzecchi mengulanginya di Autodromo Internacional Ayrton Senna atau Sirkuit Goiania, Brasil, kemarin (23/3).

Bahkan, Aprilia menempatkan dua pembalap andalannya di podium. Bezzecchi diikuti juara dunia 2024, Jorge Martin. Finis 1-2 di Brasil membuat Aprilia jadi team to beat dalam balapan-balapan berikutnya. Yang terdekat adalah MotoGP Amerika Serikat akhir pekan nanti (29/3).

’’Sungguh luar biasa. Ini hari yang hebat, race yang hebat pula. Terlebih saat Jumat (sesi kualifikasi), posisi kami sulit. Aku pun tidak berpikir dapat memenangi balapan ini,’’ ucap Bezzecchi seperti dilansir dari GP One.

CEO Aprilia Racing Massimo Rivola menambahkan, dua podium dalam dua seri di awal musim ini jadi sinyal bagus untuk timnya. ’’Cara terbaik untuk menuntaskan sampai di akhir musim adalah tetap tenang, rendah hati, dan bekerja dengan cara yang kami ketahui,’’ bebernya.

Trackhouse Iku Membantu

Keunggulan mesin Aprilia makin kentara lewat Trackhouse. Tim asal Amerika Serikat yang juga memakai motor Aprilia RS-GP26 itu menempatkan dua pembalapnya, Ai Ogura dan Raul Fernandez, dalam sepuluh besar klasemen pembalap.

Apalagi, balapan berikutnya dihelat di COTA (Circuit of the Americas), Austin.

Ogura konsisten finis lima besar dalam dua balapan. Sementara Fernandez sempat podium di Thailand.

”Bukan balapan yang mudah bagi kami, tetapi hasil akhirnya menyenangkan,” kata Davide Brivio, team principal Trackhouse.

Berkat bantuan Trackhouse, Aprilia makin nyaman di puncak klasemen konstruktor dengan keunggulan 17 poin (64-47) atas Ducati, pabrikan yang dominan di MotoGP musim lalu.

Memotivasi Rekan Setim

Di sisi lain, finis kedua di Goiania memberi sinyal bagi Martin untuk kompetitif musim ini. Di Buriram, Martin mampu finis keempat. Musim lalu, Martin teratih-tatih bersaing karena bergelut dengan cedera.

”Aku ikut senang untuk capaian Martin (di dua balapan awal, Red). Aku pikir dia pembalap yang luar biasa,’’ kata Bezzecchi seperti dilansir Sky Sport Italia.

HASIL MOTOGP BRASIL (23/3)