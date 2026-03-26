Baskoro Yudho, Taufiq Ardyansyah
27 Maret 2026, 06.44 WIB

Dapat Bonus, Teodora Audi Ayudia Ferrelly Essant Rencanakan Renovasi Lapangan Latihan

Atlet para panahan Indonesia Teodora Audi Ayudia Ferrelly Essant. (Dok. Instagram/@teodora.audi)

JawaPos.com - Atlet para panahan Indonesia Teodora Audi Ayudia Ferrelly Essant mendapatkan bonus dari pemerintah usai meraih medali emas pada ajang ASEAN Para Games 2025 Thailand. Prestasi itu diraih lewat nomor Women’s Individual Compound Open. Rencananya, bonus tersebut akan digunakan untuk merenovasi lapangan latihan.

Lapangan latihan yang biasa digunakan atlet asal Jogjakarta itu jauh dari kata ideal. Lapangan tersebut hanya berupa halaman rumah yang disulap sederhana oleh orang tuanya. Fasilitasnya pun sangat terbatas. Bahkan, tempat istirahat hanya berupa gubuk seadanya. Tapi, di tempat alakadarnya itu, Audi menempa kemampuan hingga mampu menembus level internasional.

Rencananya, lapangan latihan itu akan dilengkapi dengan gudang penyimpanan, tempat istirahat yang nyaman, hingga peralatan latihan yang lebih modern.

Tak hanya untuk kepentingan pribadi, Audi juga memiliki visi lebih besar. Dia ingin menjadikan tempat tersebut sebagai ruang berbagi bagi atlet lain. ”Kalau sudah jadi, semoga bisa membantu teman-teman atlet yang juga ingin latihan,” ungkapnya.

Editor: Hendra
Minim Menit Bermain, Talenta Muda Roony Bardghji Mulai Gelisah di Barcelona - Image
Sepak Bola Dunia

Minim Menit Bermain, Talenta Muda Roony Bardghji Mulai Gelisah di Barcelona

27 Maret 2026, 06.15 WIB

Bangga! Bawa Pulang 392 Medali, Kontingen Indonesia yang Lampaui Target di ASEAN Para Games 2025 - Image
Sports

Bangga! Bawa Pulang 392 Medali, Kontingen Indonesia yang Lampaui Target di ASEAN Para Games 2025

27 Januari 2026, 18.13 WIB

Realistis! Anggaran TC Telat Cair, NPC Indonesia Tak Pasang Target Juara Umum di ASEAN Para Games 2025 - Image
Sports

Realistis! Anggaran TC Telat Cair, NPC Indonesia Tak Pasang Target Juara Umum di ASEAN Para Games 2025

11 November 2025, 05.25 WIB

Terpopuler

1

Telinga Sering Berdering? Hati-Hati Kondisi Tinnitus, Tidak Bisa Diobati karena Dampak dari Kelainan Lain

2

Minta Suporter Kelola Ekspektasi kepada John Herdman, Sumardji: Nikmati Saja Laganya!

3

7 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya, Hartanya Seluas Samudera yang Membentang!

4

Dibandingkan Old Trafford, Atmosfer GBK Spesial! John Herdman Ingin Rasakan Energi Penuh Stadion Saat Jamu Bulgaria

5

9 Kebiasaan Ini Bisa Menyehatkan Usus, Salah Satunya Rutin Konsumsi Makanan Berserat

6

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

7

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

8

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

9

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

10

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

