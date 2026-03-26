Dapat Bonus, Teodora Audi Ayudia Ferrelly Essant Rencanakan Renovasi Lapangan Latihan

JawaPos.com - Atlet para panahan Indonesia Teodora Audi Ayudia Ferrelly Essant mendapatkan bonus dari pemerintah usai meraih medali emas pada ajang ASEAN Para Games 2025 Thailand. Prestasi itu diraih lewat nomor Women’s Individual Compound Open. Rencananya, bonus tersebut akan digunakan untuk merenovasi lapangan latihan.

Lapangan latihan yang biasa digunakan atlet asal Jogjakarta itu jauh dari kata ideal. Lapangan tersebut hanya berupa halaman rumah yang disulap sederhana oleh orang tuanya. Fasilitasnya pun sangat terbatas. Bahkan, tempat istirahat hanya berupa gubuk seadanya. Tapi, di tempat alakadarnya itu, Audi menempa kemampuan hingga mampu menembus level internasional.

Rencananya, lapangan latihan itu akan dilengkapi dengan gudang penyimpanan, tempat istirahat yang nyaman, hingga peralatan latihan yang lebih modern.