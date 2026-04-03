Drama Lima Set di Surabaya! Electric PLN Mobile Bangkit dan Tumbangkan Pertamina Enduro di Final Four Proliga 2026

JawaPos.com — Pertarungan sengit langsung tersaji di laga pembuka Final Four Proliga 2026 sektor putri di Surabaya. Jakarta Electric PLN Mobile sukses menaklukkan rival kuatnya, Jakarta Pertamina Enduro, lewat duel lima set yang menegangkan dengan skor 3-2 di Jawa Pos Arena, Kamis (2/4/2026).

Laga ini benar-benar menghadirkan tensi tinggi sejak awal hingga akhir pertandingan. Kedua tim tampil ngotot demi mengamankan kemenangan penting di fase krusial menuju grand final.

Kemenangan Electric PLN Mobile tidak diraih dengan mudah. Mereka sempat tertinggal lebih dulu sebelum akhirnya bangkit dan mengunci laga di set penentuan.

Ketua Umum Jakarta Electric PLN Mobile, Khairullah, menyebut hasil ini menjadi suntikan moral yang sangat berarti bagi timnya. Ia menilai mental bertanding para pemain benar-benar teruji dalam laga penuh tekanan tersebut.

“Ini kemenangan yang sangat penting dan tidak mudah. Mental bertanding pemain benar-benar diuji hari ini. Kami akan menjaga momentum ini untuk pertandingan selanjutnya,” ujarnya.

Pelatih Kepala Electric PLN Mobile, Chamnan Dokmai, juga memberikan apresiasi atas performa anak asuhnya. Ia menilai tim mampu menjaga disiplin dan menjalankan strategi dengan baik meski berada dalam situasi sulit.

“Pertandingan berjalan sangat ketat, tapi pemain tetap fokus dan menjalankan sistem permainan dengan baik. Ini kunci kemenangan kami,” kata Chamnan.

Sorotan tajam juga mengarah pada debut pemain asing asal Amerika Serikat, Kara Bajema. Meski baru menjalani dua kali sesi latihan bersama tim, ia langsung tampil impresif dan menjadi pembeda di lapangan.