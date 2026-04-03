Nova Dinata
03 April 2026, 21.05 WIB

5 Panduan Olahraga Ringan Penurun Berat Badan Setelah Lama Absen Berkeringat Selama Puasa

Ilustrasi dua orang sedang berolahraga jalan santai./(Pinterest/EatingWell) - Image

Ilustrasi dua orang sedang berolahraga jalan santai./(Pinterest/EatingWell)

JawaPos.com - Setelah menjalani puasa, banyak orang yang ingin kembali berolahraga untuk menurunkan berat badan. Tubuh yang sudah lama tidak aktif berolahraga membutuhkan adaptasi bertahap agar terhindar dari cedera.  

Olahraga ringan setelah sekian lama tidak aktif membantu tubuh beradaptasi aman dan meningkatkan konsistensi latihan jangka panjang.

Dikutip dari Mayo Clinic, latihan secara perlahan memungkinkan otot dan sendi kembali kuat tanpa memberi tekanan berlebih. Beberapa panduan olahraga ringan untuk menurunkan berat badan setelah lama tidak aktif saat menjalani puasa.

1. Jalan santai (Brisk Walking)

Jalan santai menjadi olahraga paling aman untuk pemula atau orang yang lama tidak berolahraga. Selain membantu menurunkan berat badan, berjalan rutin dapat memperbaiki sirkulasi darah dan meningkatkan stamina harian. Aktivitas ini bisa dilakukan hanya 20-30 menit/hari. 

Berjalan secara rutin membantu menjaga berat badan, meningkatkan kesehatan jantung, dan memperbaiki stamina tubuh.

2. Peregangan tubuh (Stretching)

Stretching membantu otot kembali lentur dan mengurangi rasa kaku akibat kurangnya aktivitas fisik. Gerakan ini penting dilakukan sebelum dan sesudah olahraga. Bagi pemula, cukup lakukan 5-10 menit setiap hari. Rutin melakukan stretching, tubuh akan lebih siap melakukan aktivitas olahraga tanpa rasa nyeri berlebihan. Peregangan dapat membantu mengurangi risiko cedera saat berolahraga.

3. Yoga ringan 

Yoga menggabungkan pernapasan dan gerakan tubuh sehingga cocok dilakukan setelah masa istirahat. Intensitasnya rendah namun tetap efektif membakar kalori.

Bagi pemula, yoga ringan 15-20 menit sudah cukup. Latihan ini berperan penting dalam proses penurunan berat badan. Yoga membantu meningkatkan keseimbangan tubuh dan mendukung pengelolaan berat badan.

4. Latihan kekuatan ringan (Bodyweight)

Latihan ini tidak memerlukan alat sehingga mudah dilakukan dirumah. Gerakan ini mampu meningkatkan kekuatan otot secara bertahap. 

Artikel Terkait
5 Olahraga Ringan yang Aman Dilakukan Saat Puasa Agar Tubuh Tetap Bugar - Image
Kesehatan

5 Olahraga Ringan yang Aman Dilakukan Saat Puasa Agar Tubuh Tetap Bugar

12 Maret 2026, 16.44 WIB

Kondisi Super Sibuk? Ini Tips Olahraga Ringan di Rumah, Rutinitas Fisik Sederhana yang Dapat Menurunkan Risiko Penyakit Kanker - Image
Kesehatan

Kondisi Super Sibuk? Ini Tips Olahraga Ringan di Rumah, Rutinitas Fisik Sederhana yang Dapat Menurunkan Risiko Penyakit Kanker

08 Desember 2025, 23.46 WIB

5 Olahraga Setelah Tarawih yang Paling Ampuh Bakar Kalori Takjil Manis - Image
Hijrah Ramadan

5 Olahraga Setelah Tarawih yang Paling Ampuh Bakar Kalori Takjil Manis

16 Maret 2026, 19.32 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

