Tekuk Kazakhstan 4-3 di Kualifikasi Hoki Asian Games 2026, Indonesia Wajib Fokus Hadapi Thailand

JawaPos.com - Tim nasional hoki lapangan Indonesia berhasil mengalahkan Kazakhstan 4-3 dalam laga lanjutan fase grup babak kualifikasi Asian Games 2026 di Royal Thai Air Force Hockey Field, Bangkok, Thailand, Minggu (5/4).

Kemenangan tersebut membangkitkan semangat tim Merah Putih seusai menelan kekalahan 1-4 dari Oman pada pertandingan hari kedua, Jumat (3/4).

Sebelumnya, Indonesia meraih kemenangan perdana 4-3 setelah menundukkan Hongkong pada laga perdana pool A, Kamis (2/4).

Dalam pertandingan melawan Kazakhstan, Indonesia bermain agresif sejak awal. Indonesia melancarkan serangan hingga gol Ahdan Asasi pada menit keenam membuka keunggulan.

Sembilan menit berselang, Ahdan kembali mencetak gol untuk membawa timnas hoki Indonesia memimpin pertandingan. Gol dari Prastyo pada menit ke-31 memperlebar jarak perolehan angka.

Kazakhstan tak tinggal diam. Negara Asia Tengah itu mencoba mengejar ketertinggalan melalui gol dari Yerkebulan Dyussebekov pada menit ke-44.

Namun, timnas Indonesia tak cepat berpuas diri. Skuad asuhan pelatih Muhammad Dhaarma Raj itu berhasil melakukan serangan balik dengan menjebol gawang Kazakhstan lewat gol yang diciptakan oleh Khaerulloh Akmal.

Meski begitu, Kazakhstan tak menyerah begitu saja. Mereka menambah dua poin pada pengujung pertandingan yang keduanya dicetak Agymtay Duisengazy.