Antara
06 April 2026, 03.47 WIB

Tekuk Kazakhstan 4-3 di Kualifikasi Hoki Asian Games 2026, Indonesia Wajib Fokus Hadapi Thailand

Tim nasional hoki lapangan Indonesia bertanding di Kualifikasi Asian Games 2026, Bangkok, Thailand. (Federasi Hoki Indonesia/FHI)

JawaPos.com - Tim nasional hoki lapangan Indonesia berhasil mengalahkan Kazakhstan 4-3 dalam laga lanjutan fase grup babak kualifikasi Asian Games 2026 di Royal Thai Air Force Hockey Field, Bangkok, Thailand, Minggu (5/4).

Kemenangan tersebut membangkitkan semangat tim Merah Putih seusai menelan kekalahan 1-4 dari Oman pada pertandingan hari kedua, Jumat (3/4).

Sebelumnya, Indonesia meraih kemenangan perdana 4-3 setelah menundukkan Hongkong pada laga perdana pool A, Kamis (2/4).

Dalam pertandingan melawan Kazakhstan, Indonesia bermain agresif sejak awal. Indonesia melancarkan serangan hingga gol Ahdan Asasi pada menit keenam membuka keunggulan.

Sembilan menit berselang, Ahdan kembali mencetak gol untuk membawa timnas hoki Indonesia memimpin pertandingan. Gol dari Prastyo pada menit ke-31 memperlebar jarak perolehan angka.

Kazakhstan tak tinggal diam. Negara Asia Tengah itu mencoba mengejar ketertinggalan melalui gol dari Yerkebulan Dyussebekov pada menit ke-44.

Namun, timnas Indonesia tak cepat berpuas diri. Skuad asuhan pelatih Muhammad Dhaarma Raj itu berhasil melakukan serangan balik dengan menjebol gawang Kazakhstan lewat gol yang diciptakan oleh Khaerulloh Akmal.

Meski begitu, Kazakhstan tak menyerah begitu saja. Mereka menambah dua poin pada pengujung pertandingan yang keduanya dicetak Agymtay Duisengazy.

Kemenangan atas Kazakhstan tersebut sesuai dengan target yang dipasang Dhaarma sebelumnya untuk memenangi dua pertandingan terakhir. Sehingga, kini Indonesia menyisakan satu laga lawan tuan rumah Thailand pada Senin (6/4).

Artikel Terkait
Panjat Tebing Kejar Tiket Asian Games dari Kejuaraan Asia Championship Meisan 2026, Jadi Fokus Utama FPTI! - Image
Sports

Panjat Tebing Kejar Tiket Asian Games dari Kejuaraan Asia Championship Meisan 2026, Jadi Fokus Utama FPTI!

04 April 2026, 15.52 WIB

Terancam Absen di Asian Games 2026! KOI Desak PSSI Bergerak Cepat Selamatkan Sepak Bola Timnas Indonesia - Image
Sepak Bola Indonesia

Terancam Absen di Asian Games 2026! KOI Desak PSSI Bergerak Cepat Selamatkan Sepak Bola Timnas Indonesia

14 Maret 2026, 22.10 WIB

Tak Tinggal Diam! Timnas Indonesia U-23 Terancam Nggak Main di Asian Games 2026, KOI Ambil Tindakan - Image
Sepak Bola Indonesia

Tak Tinggal Diam! Timnas Indonesia U-23 Terancam Nggak Main di Asian Games 2026, KOI Ambil Tindakan

21 Februari 2026, 01.43 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

