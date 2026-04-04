Taufiq Ardyansyah
04 April 2026, 15.52 WIB

Panjat Tebing Kejar Tiket Asian Games dari Kejuaraan Asia Championship Meisan 2026, Jadi Fokus Utama FPTI!

Tim panjat tebing Indonesia. (Dimas Ramadhan/JawaPos.com) - Image

Tim panjat tebing Indonesia. (Dimas Ramadhan/JawaPos.com)

JawaPos.com  – Ajang World Climbing Asia Championship Meisan 2026 di Tiongkok pada 7-12 April, menjadi ajang bagi pemanjat tebing Indonesia untuk meraih tiket Asian Games 2026. Manajer timnas panjat tebing Indonesia Wahyu Pristiawan Buntoro menegaskan, fokus utama tim adalah meloloskan sebanyak mungkin atlet ke Asian Games.

“Fokus kami pada ajang ini adalah lolos ke Asian Games 2026. Event ini jadi prakualifikasi terakhir,” ujarnya dalam konferensi pers di Bekasi kemarin. Indonesia akan menurunkan total 16 atlet pada kejuaraan tersebut. Wahyu berharap seluruh proses berjalan lancar sehingga target kelolosan bisa tercapai maksimal.

Optimisme serupa disampaikan Ketua Umum FPTI (Federasi Panjat Tebing Indonesia) Yenny Wahid. Yenny menegaskan target utama adalah mengirim atlet sesuai kuota dan mampu meraih medali di Asian Games mendatang.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan ekosistem. Mulai dari pembinaan hingga fasilitas yang memadai.

“FPTI bertugas menyiapkan ekosistem agar latihan maksimal dan potensi atlet terasah. Kami juga berharap dukungan pemerintah. Baik sebelum maupun sesudah keberangkatan, termasuk pemberian insentif,” katanya

Editor: Hendra
