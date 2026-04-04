Antara
05 April 2026, 02.26 WIB

Pelatih Panjat Tebing: Tim Speed Makin Solid Usai Kasus Pelecehan dari Oknum Pelatih

Pelatih panjat tebing disiplin speed Indonesia Galar Pandu Asmoro menjawab pertanyaan ANTARA, di tempat pemusatan latihan nasional (pelatnas) tim panjat tebing Indonesia, di Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (4/3/2026) malam. (ANTARA/Donny Aditra)

JawaPos.com - Pelatih tim panjat tebing disiplin speed Indonesia, Galar Pandu Asmoro, menyebut kondisi timnya kini semakin solid setelah melewati dinamika internal yang sempat mencuat akibat kasus negatif yang melibatkan oknum pelatih sebelumnya, dikutip dari ANTARA.

Menurut dia, perubahan signifikan terlihat pada suasana latihan dan hubungan antaratlet yang kini lebih menyatu, serta saling mendukung satu sama lain dalam menjalani program persiapan menuju berbagai kejuaraan internasional.

"Mereka berlatih dengan lebih ceria, satu sama lain juga ada komunikasi, saling peduli, sudah sangat berbeda ketika sebelum saya masuk untuk melatih," kata Galar saat diwawancarai di tempat pemusatan latihan nasional (pelatnas) tim panjat tebing Indonesia, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu siang.

Dia menjelaskan, tim pelatih tetap mempertahankan standar operasional prosedur (SOP) yang dinilai sudah baik, sembari melakukan evaluasi terhadap aspek yang perlu diperbaiki agar kinerja tim semakin optimal.

Selain itu, pendekatan atau perubahan dalam pola komunikasi menjadi salah satu fokus utama pembenahan.

Galar menilai keterbukaan antara atlet dan pelatih kini meningkat, termasuk dengan kehadiran asisten pelatih putri yang membantu menjembatani komunikasi bagi atlet perempuan.

"Terus terkait atlet yang ingin izin dan lain-lainnya, sekarang kami komunikasikan bersama. Jadi keputusan tidak diambil hanya oleh satu orang atau saya sendiri saja," ujar dia.

Mantan pelatih pelatda Jawa Timur itu menambahkan, setiap masukan atau kebutuhan atlet tetap melalui proses pertimbangan matang oleh tim pelatih, agar keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan kepentingan bersama. Dia melihat, hal yang tidak jauh berbeda juga terlihat untuk tim lead dan boulder.

Galar optimistis, dengan suasana yang lebih kondusif dan komunikasi yang terbuka, performa atlet speed Indonesia akan semakin meningkat dalam menghadapi agenda kompetisi mendatang.

