Akibat Demo Agustus 2025, Sayap Barat Gedung Grahadi Dipugar dengan Anggaran Rp 12,7 M

JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) mulai melakukan pemugaran bangunan cagar budaya sayap barat Gedung Negara Grahadi, setelah habis terbakar pada aksi demonstrasi Agustus 2025 lalu.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan langkah ini adalah tindak lanjut dari hasil koordinasi Tim Cagar Budaya Pemkot Surabaya. Anggaran APBD yang digelontorkan pun tak sedikit, yakni Rp 12.763.527.000.

"Kita ingin memastikan semaksimal mungkin ini mirip dengan aslinya. Kita memaksimalkan keserupaan dan kemiripan dengan bangunan aslinya, meskipun tentu tidak bisa persis seperti aslinya," ucapnya di Surabaya, Kamis (2/4).

Khofifah menegaskan pemugaran Gedung Grahadi menerapkan spesifikasi khusus. Upaya ini dilakukan untuk mengembalikan bentuk bangunan mendekati aslinya tanpa menghilangkan nilai historis yang ada.

Salah satu pengerjaan penting ada pada dinding yang memakai material khusus dari luar negeri. Bahan ini dipilih karena memiliki karakteristik khusus agar tidak merusak struktur lama bangunan.

"Jadi bangunan ini dibangun tanpa semen. Kapur yang digunakan sekaligus sebagai perekat. Ada beberapa konstruksi dan bagian-bagian lama yang existing, seperti kusen di sini, tidak akan dirombak," lanjutnya.

Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa pengerjaan pemugaran sayap barat Gedung Negara Grahadi ditarget rampung selama 210 hari kalender. Artinya rampung sebelum 25 Oktober 2026.

Adapun lingkup pengerjaan pemugaran meliputi rekonstruksi atap, replikasi engsel, kusen, dan pintu, ekspos hasil ekskavasi arkeologi dan balok kayu, serta penataan ulang ruang-ruang yang terbakar.