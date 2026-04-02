Nanda Prayoga
02 April 2026, 19.23 WIB

Belum Penuhi Panggilan Terkait Kepatuhan PP Tunas, Google dan Meta Dipanggil Lagi oleh Komdigi

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi, Alexander Sabar. (Istimewa)

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi, Alexander Sabar. (Istimewa)

JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) kembali melayangkan surat pemanggilan kedua kepada Google (YouTube) serta Meta (Facebook, Instagram, Threads). Langkah ini diambil karena kedua perusahaan tersebut belum memenuhi panggilan sebelumnya terkait pemeriksaan kepatuhan terhadap regulasi pelindungan anak di ruang digital (PP TUNAS).

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, menjelaskan bahwa sebelumnya pihak platform telah mengajukan permintaan penundaan dengan alasan perlu melakukan koordinasi internal.

“Permohonan penjadwalan ulang telah kami terima, sehingga kewajiban untuk memenuhi panggilan pemeriksaan belum dijalankan,” ujar Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar di Jakarta, Kamis (2/4).

Komdigi menegaskan bahwa pemanggilan kedua ini merupakan tahapan lanjutan dalam proses penegakan kepatuhan. Tahapan ini tidak bisa ditunda lebih lama.

“Hari ini kami menerbitkan surat pemanggilan kedua kepada pihak terkait. Sesuai ketentuan, pemanggilan dapat dilakukan hingga maksimal tiga kali sebelum penjatuhan sanksi. Proses ini dilaksanakan mengacu pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 serta Pasal 44 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026,” tegasnya.

Lebih jauh, Komdigi menekankan bahwa kepatuhan terhadap aturan pelindungan anak tidak hanya bersifat administratif. Hal ini juga menyangkut tanggung jawab terhadap keselamatan anak di dunia digital.

“Setiap penundaan memperpanjang risiko yang dihadapi anak di ruang digital. Karena itu, kami menuntut kepatuhan yang konkret dan tepat waktu dari seluruh platform, termasuk platform global,” ujar Alexander.

Kementerian Komdigi memastikan proses pengawasan akan terus berjalan. Langkah lanjutan juga akan diambil jika ketidakpatuhan masih terjadi.

“Pemanggilan ini adalah bagian dari proses. Jika kewajiban tidak dipenuhi, mekanisme penegakan akan berlanjut sesuai ketentuan yang berlaku,” lanjutnya.

Selain itu, Kemkomdigi kembali menegaskan bahwa isu pelindungan anak merupakan prioritas utama yang tidak bisa ditawar.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Artikel Terkait
Meta Bentuk Lab AI Elite untuk Sistem Rekomendasi, Rekrut Talenta OpenAI hingga TikTok  - Image
Internasional

Meta Bentuk Lab AI Elite untuk Sistem Rekomendasi, Rekrut Talenta OpenAI hingga TikTok 

04 April 2026, 01.13 WIB

Komdigi Panggil Google dan Meta, Negara Tegas Lindungi Anak di Ruang Digital - Image
Oto Dan Tekno

Komdigi Panggil Google dan Meta, Negara Tegas Lindungi Anak di Ruang Digital

01 April 2026, 18.20 WIB

Kekalahan Hukum Meta Ancam Masa Depan Riset AI dan Picu Kekhawatiran Baru soal Keamanan Pengguna - Image
Internasional

Kekalahan Hukum Meta Ancam Masa Depan Riset AI dan Picu Kekhawatiran Baru soal Keamanan Pengguna

01 April 2026, 00.18 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

