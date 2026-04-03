Bus Restu Oleng dan Terguling di Tol Jombang-Mojokerto, 1 Penumpang Tewas

JawaPos.com - Bus Restu mengalami kecelakaan tunggal dan terguling di KM 689+500 jalur A ruas Tol Jombang - Mojokerto, tepatnya di Desa Kedunglosari, Kecamatan Tembelang, Kamis (2/4) sekitar pukul 20.00 WIB.

Saat kejadian, bus dengan nomor polisi N 7088 UG tersebut sedang membawa sekitar 35 penumpang. Akibatnya, satu penumpang dilaporkan meninggal dunia dan belasan penumpang mengalami luka berat.

Kanit 3 PJR Polda Jatim, AKP Sudirman menjelaskan insiden ini bermula saat bus melaju dari arah Madiun ke Surabaya. Sesampainya di TKP, bus mengalami ban pecah sehingga sopir hilang kendali dan oleng ke kanan lalu terguling.

“Kejadian menimpa bus Restu berpenumpang 35 orang. Data sementara, ada 1 orang meninggal dunia dan 11 orang luka berat (sudah dilarikan ke RS terdekat)," ucapnya, dikutip dari Radar Jombang Jawa Pos Group, Jumat (3/4).

AKP Sudirman memastikan sopir dan kondektur Bus Restu selamat dan dalam pemeriksaan pihak polisi. Sementara dari video yang beredar di media sosial, para penumpang terlihat tergeletak di bahu jalan usai kecelakaan.

Kepolisian mengalami kesulitan saat proses evakuasi karena posisi kendaraan terguling berada di median jalan, sehingga mengakibatkan kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi kecelakaan.

Sementara itu, Humas Astra Tol Jombang - Mojokerto (Jomo), Dela Rosita mengatakan bahwa Bus Restu yang mengangkut sekitar 35 penumpang mengalami ringsek parah setelah terguling di median jalan.

"Kendaraan Bus Restu terperosok dari jalur A, body depan masuk ke lajur IS jalur B (terguling). Untuk korban sementara, 1 orang meninggal dunia dan 15 orang mengalami luka-luka," terang Dela.