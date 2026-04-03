Novia Herawati
03 April 2026, 15.40 WIB

Bus Restu Oleng dan Terguling di Tol Jombang-Mojokerto, 1 Penumpang Tewas

Kondisi Bus Restu setelah mengalami kecelakaan tunggal dan terguling di Tol Jombang - Mojokerto, Kamis (2/4) pukul 20.00 WIB. (Dokumentasi Radar Jombang)

JawaPos.com - Bus Restu mengalami kecelakaan tunggal dan terguling di KM 689+500 jalur A ruas Tol Jombang - Mojokerto, tepatnya di Desa Kedunglosari, Kecamatan Tembelang, Kamis (2/4) sekitar pukul 20.00 WIB.

Saat kejadian, bus dengan nomor polisi N 7088 UG tersebut sedang membawa sekitar 35 penumpang. Akibatnya, satu penumpang dilaporkan meninggal dunia dan belasan penumpang mengalami luka berat.

Kanit 3 PJR Polda Jatim, AKP Sudirman menjelaskan insiden ini bermula saat bus melaju dari arah Madiun ke Surabaya. Sesampainya di TKP, bus mengalami ban pecah sehingga sopir hilang kendali dan oleng ke kanan lalu terguling. 

“Kejadian menimpa bus Restu berpenumpang 35 orang. Data sementara, ada 1 orang meninggal dunia dan 11 orang luka berat (sudah dilarikan ke RS terdekat)," ucapnya, dikutip dari Radar Jombang Jawa Pos Group, Jumat (3/4).

AKP Sudirman memastikan sopir dan kondektur Bus Restu selamat dan dalam pemeriksaan pihak polisi. Sementara dari video yang beredar di media sosial, para penumpang terlihat tergeletak di bahu jalan usai kecelakaan.

Kepolisian mengalami kesulitan saat proses evakuasi karena posisi kendaraan terguling berada di median jalan, sehingga mengakibatkan kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi kecelakaan.

Sementara itu, Humas Astra Tol Jombang - Mojokerto (Jomo), Dela Rosita mengatakan bahwa Bus Restu yang mengangkut sekitar 35 penumpang mengalami ringsek parah setelah terguling di median jalan.

"Kendaraan Bus Restu terperosok dari jalur A, body depan masuk ke lajur IS jalur B (terguling). Untuk korban sementara, 1 orang meninggal dunia dan 15 orang mengalami luka-luka," terang Dela.

Untuk mengantisipasi risiko kecelakaan lanjutan, petugas Tol Jomo bersama kepolisian langsung melakukan pengamanan di lokasi. “Perambuan lengkap sudah dikondisikan di jalur A dan B untuk pengamanan,” pungkasnya. 

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

