Novia Herawati
05 April 2026, 20.35 WIB

Khidmat dan Tenang, Ribuan Jemaat Ikuti Misa Paskah di Gereja Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya

Suasana khidmat Misa Paskah di Gereja Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya, Minggu (5/4). (Novia Herawati/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Suasana khidmat begitu terasa di Gereja Katedral Hati Kudus Yesus (HKY) Surabaya, Jalan Polisi Istimewa No.15, ketika ribuan jemaat Kristiani khusyuk menjalani ibadah Misa Paskah 2026, Minggu (5/4).

Gereja Katedral HKY sendiri menggelar empat sesi Misa Hari Raya Paskah 2026, yakni sesi 1 pada pukul 07.00 WIB, sesi 2 pukul 10.00 WIB (baptisan anak), sesi 3 pukul 16.30 WIB, dan sesi 4 pukul 18.30 WIB.

Dari pantauan JawaPos.com, jemaat Kristiani mulai berdatangan dan memadati Gereja Katedral sekitar satu jam sebelum misa dimulai. Mereka hadir lebih awal demi mendapatkan tempat duduk di dalam gedung tersebut.

Para jemaat tampak antusias memasuki gereja untuk melaksanakan doa. Alunan instrumen yang disertai nyanyian rohani pun terdengar dan menggema merdu di setiap sudut Gereja Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya.

Humas Panitia Paskah Gereja Katolik Katedral Surabaya 2026, Basilius Himawan menyebut setidaknya ada 1.700 jemaat kristiani yang mengikuti Misa Hari Raya Paskah 2026 untuk sesi pukul 10.00 WIB.

"Kalau sesi pukul 10.00 WIB tadi sekitar 1.700 jemaat, mungkin karena sesinya banyak jadi nggak membludak. Yang cukup crowded itu Misa Vigili Paskah Sabtu Malang, itu sampai 4.200 jemaat," tutur Himawan.

Pelaksanaan ibadah Misa Paskah di Gereja Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya semakin istimewa, karena dipimpin langsung oleh Uskup Surabaya, Monsignor (Mgr) Agustinus Tri Budi Utomo (Didik).

Mgr Didik mengatakan bahwa menjelang Hari Raya Paskah, umat Kristiani melakukan puasa selama 40 hari. "Di sana kami di Keuskupan Surabaya merenungkan untuk kedewasaan hidup gereja," ucapnya seusai Misa.

Pada perayaan Paskah 2026, Keuskupan Surabaya mengangkat tema “Mewujudkan Paroki yang Dewasa”. Tema ini mengajak umat tak hanya beribadah, tetapi juga bertumbuh nyata melalui Panca Tugas Gereja.

Lima tugas tersebut, adalah Liturgia (semakin khusyuk dalam doa), Kerygma (teguh mewartakan sabda), Koinonia (guyub dalam persaudaraan), DIakonia (rendah hati melayani sesama), serta Martyria (berani menjadi saksi kasih Kristus di tengah masyarakat).

