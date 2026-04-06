Geger Ledakan Mirip Bom di Perbatasan Sidoarjo - Surabaya, Ini Penjelasan Polisi

JawaPos.com - Masyarakat digegerkan dengan ledakan mirip bom, yang terdengar keras di sekitar perbatasan Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya pada Senin siang (6/4). Asap hitam pekat pun membumbung tinggi.

Insiden ledakan ini dibenarkan oleh Kasi Humas Polresta Sidoarjo, AKP Tri Novi Handono. Ia menuturkan bahwa ledakan berasal dari salah satu pabrik di kawasan industri Jati, Kecamatan Waru, Sidoarjo.

"Memang benar adanya suara ledakan itu, ya, sampai terdengar radius berapa meter. Itu ledakan PT, (nama pabriknya) nanti saya kirimi, ya," ucapnya kepada JawaPos.com lewat sambungan telepon, Senin (6/4).

Ledakan yang diduga akibat kecelakaan kerja ini mengakibatkan tiga pekerja menjadi korban. Mereka mengalami luka berat dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat.

"Ada korban, dalam arti korban luka berat, seperti itu ya. Tiga orang, pekerja pabriknya, sudah dibawa ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Waru, informasi awal (korban) mengalami luka berat, ya mudah-mudahan selamat," imbuhnya.

Ketika ditanya mengenai sumber ledakan, AKP Novi menyebut Polresta Sidoarjo bersama jajaran Polsek dan Brimob Polda Jawa Timur sedang melakulan penyelidikan untuk mengetahui penyebab ledakan.

"Sesuai dengan SOP, kami melakukan pengecekan dan sterilisasi untuk mencari sebab-akibatnya apa. Saat ini anggota Polsek, Polresta Sidoarjo sudah ada di TKP (Tempat Kejadian Perkara)," ucap AKP Novi.