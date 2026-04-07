BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

Kepala BMKG Juanda, Taufiq Hermawan mengatakan fenomena El Nino 2026 di Jawa Timur diprediksi melemah, tidak sekering 2023. (Novia Herawati/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Juanda memprediksi kemarau kering akibat fenomena El Nino di wilayah Jawa Timur pada 2026 berada di kategori lemah hingga moderat.
Hal ini disampaikan Kepala BMKG Juada, Taufiq Hermawan dalam Rapat Koordinasi Penanganan Dampak Hidrometeorologi dan Potensi Bencana Musim Kemarau Tahun 2026 di Surabaya pada Selasa (7/4).
"Tahun 2026 ini karena nilainya masih belum 1 ya, masih 0 koma (sekian yang berarti kategori lemah atau weak). Nah, ini harapannya juga tidak moderat, tidak sampai moderat," ucap Taufiq.
Sebagai informasi, El Nino adalah fenomena pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur yang melampaui kondisi normal. Hal ini memengaruhi pola angin, pembentukan awan, serta curah hujan di berbagai wilayah, termasuk Indonesia.
Dalam kajian BMKG, El Nino menjadi bagian dari fenomena ENSO yang berdampak global terhadap sistem atmosfer. Pemanasan ini mengubah sirkulasi udara, sehingga distribusi curah hujan tidak merata dan terjadi kekeringan.
Taufiq menjelaskan bahwa ada 3 tingkat kekeringan yang diukur melalui parameter El Nino Southern Oscillation (ENSO), yakni Lemah (Weak): +0.5 - +0.9 °C, Moderat (Moderate): +1.0 - +1.4 °C, dan Kuat (Strong): +1.5 - +1.9 °C.
Baca Juga:Orang yang Terlihat Sukses Tapi Sebenarnya Tidak Punya Uang: 9 Kebiasaan yang Sering Muncul Menurut Psikologi
"El nino pun lemah saja. Meski begitu, antisipasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah sedemikian masif untuk dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut (musim kemarau 2026)," lanjutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Taufiq mengatakan kemarau kering akibat fenomena El Nino di Jawa Timur paling parah terjadi pada 2023. Setelah itu, cuaca berangsur membaik dengan tingkat kekeringan bervariasi.
"Yang paling kering di Jatim itu 2023, sampai kita melakukan pemadaman (karhutla) melalui helikopter. Setelah itu terus melandai, tahun 2024, 2024, 2026 nilainya masih 0 koma sekian, belum 1, El Nino-nya lemah," pungkas Taufiq.
Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga
Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji
12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih
Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian
Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh
Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
8 Rekomendasi Lontong Balap Legendaris di Surabaya: Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik