Muhammad Ridwan
08 April 2026, 19.42 WIB

Anggota DPR Ingatkan Pemerintah Antisipasi Dampak El Nino yang Munculkan Penyakit

Ilustrasi El Nino dan La Nina pada peta globe (Sumber foto : neefusa.org)

JawaPos.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, mendesak pemerintah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi dampak fenomena El Nino, khususnya di sektor kesehatan. Upaya antisipasi dinilai penting untuk menekan potensi lonjakan kasus penyakit akibat perubahan cuaca ekstrem.

Edy menjelaskan bahwa El Nino, yang umumnya ditandai dengan musim kemarau berkepanjangan, berpotensi memicu berbagai masalah kesehatan. Di antaranya adalah peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), dehidrasi, serta gangguan kesehatan lainnya.

“Kita harus siap sejak awal. Dampak El Nino ini tidak hanya soal kekeringan, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan,” kata Edy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4).

Ia menekankan pentingnya langkah pencegahan yang proaktif, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, agar dampak El Nino tidak meluas. Salah satu langkah yang diusulkan adalah memperkuat layanan kesehatan primer di berbagai fasilitas kesehatan.

“Puskesmas dan fasilitas kesehatan harus disiapkan, termasuk tenaga kesehatan, ketersediaan obat-obatan, serta alat pelindung seperti masker,” tegasnya.

Selain itu, Edy juga mendorong peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai pola hidup sehat selama musim kemarau. Edukasi tersebut meliputi pentingnya menjaga kecukupan cairan tubuh serta mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kualitas udara memburuk.

Ia menambahkan, koordinasi antarlembaga menjadi faktor kunci dalam menghadapi fenomena ini, khususnya antara Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya.

“Jangan sampai kita terlambat merespons. Mitigasi harus dilakukan sejak dini agar dampaknya dapat diminimalkan,” pungkasnya.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
