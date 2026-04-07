Gara-Gara Mainan Anak, Warung Nasi Bebek di Surabaya Ludes Terbakar

Petugas damkar berjibaku memadamkan kebakaran yang melanda sebuah warung nasi bebek di Jalan Tanjung Sadari, Selasa (7/4). (Dokumentasi Damkar Surabaya)
JawaPos.com - Dalam waktu singkat, kobaran api menghanguskan sebuah warung nasi bebek di Jalan Tanjung Sadari No 87, Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya pada Selasa sore (7/4).
Peristiwa ini disampaikan Kabid Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya, M Rokhim. Ia menyebut pemicunya adalah mainan anak yang tak sengaja jatuh ke wajan berisi minyak panas.
"Jadi saat menggoreng, ada anak kecil bermain, lalu mainan (terjatuh dan) terkena minyak panas. Wajan terjatuh lalu mengenai jerigen yg berisikan bensin dibawahnya," tutur Rokhim kepada awak media, Selasa (7/4).
Baca Juga:Orang yang Diam-Diam Mengagumi Anda Biasanya Akan Melakukan 8 Hal Halus Ini Menurut Psikologi
Akibatnya, muncul percikan api dan meluas menjadi kobaran. Rokhim mengatakan setelah menerima laporan dari warga setempat sekitar 16.19 WIB, petugas pemadam kebakaran langsung menuju ke lokasi.
"Unit Tempur Rayon 1 Pasar Turi langsung menuju ke tempat kejadian, tiba sekitar pukul 16.25 WIB. Kami langsung berjibaku melakukan upaya pemadaman dan lokasi dinyatakan kondusif pukul 16.55 WIB," imbuhnya.
Dalam peristiwa ini, DPKP Surabaya mengerahkan 3 Unit Tempur dan 5 Unit Tim Rescue, yakni 2 Unit Tempur Rayon 1 Pasar Turi, 1 Unit Tempur Pos Pegirian, dan 5 Unit Tim Rescue.
Menariknya, petugas juga menggunakan robot pemadam kebakaran (Fire fighting robot) untuk membantu di area beresiko tinggi. Robot yang dilengkapi 3 kamera pantau, pendeteksi panas, dan sensor gas berbahaya ini baru saja didatangkan Pemkot Surabaya pada akhir 2025.
"Kami memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, nihil. Namun bangunan warung milik Evi Iriyanti, 57 tahun, seluas kurang lebih 5 m x 6 m, seluruhnya hangus," ucap Rokhim.
Kendati demikian, rombong yang menjadi sarana utama berjualan dan sejumlah uang berhasil diselamatkan petugas. Barang-barang penting tersebut langsung diserahkan ke pemilik. (*)
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji
Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming
9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga
Bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Tanah Abang, Hercules: Lahan Negara Saya Serahkan Hari Ini!
Sebelum Meninggal, Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Sempat Minta Maaf dan Singgung Soal Utang
5 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Ini Paling Laris dan Ramai Pembeli, Penasaran?
Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian