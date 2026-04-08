Janji Lolos CPNS Lewat ‘Jalur Belakang’, Pria di Surabaya Tipu Warga dan Raup Puluhan Juta

Pria asal Surabaya bernama Suripto didakwa kasus penipuan dengan iming-iming lolos CPNS lewat jalur belakang. Dari aksinya ia meraup lebih dari Rp 66,4 juta. (Novia Herawati/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Seorang pria paruh baya asal Surabaya bernama Suripto, 59 tahun, hanya bisa tertunduk lesu saat menjalani sidang kasus penipuan di Ruang Sari 2 Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.
Mengenakan kemeja putih dan kopiyah, Suripto diadili atas aksi liciknya melakukan penipuan dengan iming-iming bisa meloloskan korban sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalur khusus.
Berdasarkan fakta persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rico Luis Antonio Sinaga mengatakan kasus ini bermula sekitar Januari 2025, Suripto berkenalan dengan saksi Sutrisno, pemilik warung kopi tempat ia biasa nongkrong.
Dengan segaram PNS cokelat, pin logo Korpri, dan papan nama bertuliskan "Ir. SURIPTO", ia menawarkan jasa memasukkan anak Sutrisno menjadi Pegawai Negeri Sipil lewat "jalur belakang"
Ia dengan penuh percaya diri mengaku sebagai Kasubbag Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Status palsu tersebut dimanfaatkan untuk menarik orang-orang yang ingin cepat menjadi PNS melalui jalur instan.
Sutrisno menolak, namun setuju untuk mencarikan calon korban lain. Hampir setiap hari pria paruh baya tersebut nongkrong di Warung Kopi daerah Jalan Dupak Bangunrejo No. 4, Surabaya.
“Saksi Sutrisno mempercayai terdakwa lalu menyetujui untuk membantu cari orang untuk masuk PNS melalui jalur terdakwa, kemudian saksi menyampaikan tawaran tersebut ke beberapa orang,” ucapnya, Rabu (8/4).
Dari modus tersebut, Suripto menipu lima korban termasuk tetangganya dan meraup lebih dari Rp 66,4 juta. Ia selalu muncul mengenakan seragam PNS lengkap untuk meyakinkan calon korban.
Ia menawarkan “kuota khusus” dan meminta sejumlah uang dengan berbagai alasan, termasuk biaya psikotes, tes narkoba, administrasi, hingga biaya pendidikan di sekolah kepegawaian.
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji
Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming
9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga
Bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Tanah Abang, Hercules: Lahan Negara Saya Serahkan Hari Ini!
Sebelum Meninggal, Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Sempat Minta Maaf dan Singgung Soal Utang
5 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Ini Paling Laris dan Ramai Pembeli, Penasaran?
Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian