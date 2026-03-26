Apple Business Resmi Hadir April 2026, tapi Tap to Pay Masih Absen di Indonesia?

JawaPos.com - Apple menghadirkan fitur Tap to Pay di iPhone melalui platform Apple Business. Lewat fitur ini, pelaku usaha dapat menerima pembayaran langsung menggunakan iPhone tanpa memerlukan mesin EDC tambahan.

Apple Business sendiri dijadwalkan mulai tersedia di Indonesia pada 14 April 2026 sebagai layanan all-in-one yang telah diluncurkan secara global di lebih dari 200 negara dan wilayah.

Namun, tidak semua fitur dalam Apple Business langsung bisa digunakan di setiap negara. Salah satunya adalah Tap to Pay di iPhone, yang hingga kini belum didukung di Indonesia.

Apa itu Tap to Pay?

Tap to Pay merupakan fitur yang memungkinkan iPhone berfungsi sebagai alat penerima pembayaran tanpa perangkat tambahan seperti mesin EDC (Electronic Data Capture).

Mengacu pada informasi dari laman resmi Apple Developer, fitur ini memungkinkan pelaku usaha menerima berbagai metode pembayaran contactless, mulai dari kartu debit dan kredit, Apple Pay, hingga dompet digital lainnya, cukup dengan satu kali sentuhan ke iPhone.

Secara teknis, Tap to Pay memanfaatkan teknologi NFC (Near Field Communication) untuk mengubah iPhone menjadi terminal pembayaran. Merchant hanya perlu menggunakan aplikasi pembayaran yang kompatibel, lalu pelanggan bisa langsung menempelkan kartu atau perangkat mereka ke iPhone untuk menyelesaikan transaksi.

Apple merancang fitur ini agar proses pembayaran menjadi lebih praktis, cepat, dan fleksibel karena dapat dilakukan di mana saja tanpa harus membawa perangkat tambahan seperti mesin EDC.

Dari sisi dukungan, Tap to Pay kompatibel dengan berbagai metode pembayaran contactless, termasuk kartu debit dan kredit, Apple Pay di iPhone, pembayaran melalui Apple Watch, serta dompet digital lainnya. Dengan begitu, merchant dapat melayani beragam jenis pelanggan hanya dengan satu perangkat.

Dalam hal keamanan, Apple memastikan setiap transaksi dilindungi dengan enkripsi dan diproses menggunakan teknologi Secure Element, sama seperti Apple Pay. Apple juga menegaskan bahwa mereka tidak mengetahui detail transaksi, termasuk apa yang dibeli atau identitas pembeli, sehingga privasi pengguna tetap terjaga.

Kapan Bisa Digunakan di Indonesia?

Kehadiran Tap to Pay di suatu negara bergantung pada kesiapan ekosistem, termasuk dukungan penyedia layanan pembayaran dan regulasi keuangan setempat. Hingga saat ini, fitur Tap to Pay di iPhone belum tersedia di Indonesia.

Artinya, meskipun teknologi tersebut sudah tertanam di perangkat iPhone, pengguna di Indonesia masih belum dapat mengaktifkan atau memanfaatkannya untuk transaksi.