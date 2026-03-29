Melania Trump Sambut Robot Humanoid Figure AI di Gedung Putih, Tanda Era Baru Robotika AI

JawaPos.com - Gedung Putih mencatat momen bersejarah di dunia teknologi dan robotika. Ibu Negara Melania Trump dikabarkan menerima kunjungan robot humanoid dari Figure AI, dalam salah satu penampilan publik paling simbolis bagi industri robotika berbasis kecerdasan buatan (AI).

Kehadiran robot tersebut di 1600 Pennsylvania Avenue menjadi sinyal kuat bahwa robot humanoid kini bukan lagi sekadar konsep futuristis, melainkan mulai masuk ke ranah kebijakan, industri, dan perhatian pemerintah tingkat tinggi.

Menurut laporan CNBC, pertemuan itu berlangsung di area Sayap Timur Gedung Putih. Meski detail acara belum diungkap sepenuhnya, momen ini dinilai sangat penting karena menunjukkan bagaimana robotika AI kini mulai diterima sebagai bagian dari masa depan teknologi Amerika Serikat.

Figure AI adalah startup robotika humanoid asal Sunnyvale, California, yang berdiri pada 2022. Dalam waktu singkat, perusahaan ini menjadi salah satu pemain besar di industri robot humanoid.

Pada Februari 2024, Figure AI berhasil meraih pendanaan US$675 juta dengan valuasi mencapai US$2,6 miliar. Investor besar yang mendukung perusahaan ini antara lain OpenAI, Nvidia, Microsoft, Amazon, hingga Jeff Bezos.

Dana besar tersebut digunakan untuk mengembangkan Figure 02, robot humanoid generasi terbaru yang dirancang untuk bekerja di gudang, fasilitas manufaktur, hingga sektor ritel.

Saingan Berat Tesla Optimus

Kemunculan Figure AI di Gedung Putih datang di tengah persaingan ketat industri robot humanoid AI. Saat ini, Figure AI bersaing dengan sejumlah nama besar seperti Tesla Optimus, Boston Dynamics, dan berbagai startup robotika lain yang juga memburu pasar robot pekerja serbaguna.

Target utamanya jelas: menciptakan robot humanoid yang mampu bekerja berdampingan dengan manusia di lingkungan nyata, bukan hanya di laboratorium atau pabrik tertutup.

CEO Figure AI, Brett Adcock, sebelumnya menyatakan bahwa perusahaan menargetkan robotnya mulai beroperasi secara komersial pada periode 2025 hingga 2026.

Andalkan Teknologi OpenAI

Salah satu keunggulan Figure AI adalah kolaborasinya dengan OpenAI. Kerja sama ini memungkinkan robot humanoid Figure dibekali kemampuan penalaran dan interaksi yang lebih canggih berkat integrasi model bahasa AI.

Pendekatan ini membuat Figure AI tidak hanya fokus pada gerakan mekanis, tetapi juga pada kemampuan robot untuk memahami instruksi, berkomunikasi, dan merespons situasi dunia nyata secara lebih natural.

Dengan kata lain, Figure AI ingin membuat robot humanoid yang tidak hanya bisa bergerak, tetapi juga “berpikir” lebih baik.