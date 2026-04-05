Donald Trump Dikabarkan Sakit dan Dirawat Diam-Diam, Gedung Putih Buka Suara: Hoaks di Tengah Perang Iran

JawaPos.com - Spekulasi mengenai kondisi kesehatan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, mendadak ramai di media sosial di tengah meningkatnya tensi konflik antara AS dan Iran.

Sejumlah akun di platform X hingga influencer menyebarkan klaim bahwa Trump tengah dirawat di rumah sakit militer di Washington DC.

Rumor ini menyebut Trump mengalami kelelahan berat setelah beberapa hari terakhir tidak terlihat dalam sejumlah agenda publik penting.

Bahkan, beredar kabar bahwa ia dirawat di Walter Reed National Military Medical Center, rumah sakit militer yang kerap menangani pejabat tinggi AS.

Namun, hingga kini tidak ada konfirmasi resmi dari Gedung Putih maupun pihak rumah sakit terkait klaim tersebut.

Isu semakin berkembang setelah beredarnya potongan video yang memperlihatkan Trump tampak lesu dalam beberapa penampilan. Meski demikian, waktu dan konteks video itu tidak jelas, sehingga memicu spekulasi liar tanpa dasar yang kuat.

Menanggapi kabar tersebut, Gedung Putih akhirnya memberikan klarifikasi tegas. Melalui pernyataan resmi, pemerintah membantah bahwa Trump sedang menjalani perawatan medis.

“Semua klaim itu tidak berdasar dan hanya spekulasi,” demikian pernyataan yang disampaikan kepada publik.

Reaksi keras juga datang dari juru bicara Trump, Steven Cheung, yang mengecam penyebaran rumor tanpa bukti. Ia menilai narasi tersebut berpotensi menyesatkan publik dan memperkeruh situasi di tengah kondisi geopolitik yang sedang memanas.