Trump Klaim AS Berhasil Amankan Pilot F-15E yang Hilang di Iran

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengklaim seorang pilot militer AS yang hilang setelah pesawatnya ditembak jatuh di Iran telah ditemukan pada Minggu (5/4).

Seperti dilansir dari Euronews, operasi pencarian dan penyelamatan AS yang panik berlangsung setelah jatuhnya pesawat tempur F-15E Strike Eagle pada Jumat (3/4), sementara Iran juga menjanjikan hadiah bagi siapa pun yang menyerahkan "pilot musuh."

"Prajurit pemberani ini berada di belakang garis musuh di pegunungan Iran yang berbahaya, diburu oleh musuh-musuh kita, yang semakin mendekat setiap jamnya," tulis Trump.

Trump mengatakan bahwa pilot tersebut terluka tetapi tetap memastikannya akan baik-baik saja. Bahkan dia mengklaim bahwa operasi penyelamatan melibatkan puluhan pesawat" dan pihak AS sendiri telah memantau lokasinya 24 jam sehari dan dengan tekun merencanakan penyelamatannya.

Pesawat tempur itu adalah pesawat AS pertama yang jatuh di wilayah Iran sejak konflik pada akhir Februari.

Sementara itu Trump mengatakan pekan lalu bahwa AS telah menghancurkan Iran dan akan mengakhiri perang dengan sangat cepat.

Lantas dua hari kemudian, Iran menembak jatuh dua pesawat militer AS, menunjukkan bahaya yang terus berlanjut dari kampanye pengeboman dan kemampuan militer Iran yang telah melemah untuk terus membalas.

Perang sendiri dimulai dengan serangan gabungan AS-Israel pada 28 Februari dan telah menewaskan ribuan orang. Langkah ini mengguncang pasar global, memutus jalur pelayaran utama, dan menaikkan harga bahan bakar.