Ganjar Pranowo Ucapkan Selamat Paskah, Tekankan Nilai Kemanusiaan di Tengah Polarisasi

JawaPos.com – Mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menyampaikan ucapan Selamat Paskah kepada seluruh umat Kristiani di Indonesia. Dalam pesannya, Ganjar menekankan pentingnya menjadikan Paskah sebagai momentum refleksi untuk memperkuat nilai kemanusiaan dan persatuan di tengah berbagai tantangan kebangsaan.

Menurut Ganjar, saat ini Indonesia dihadapkan pada beragam persoalan, mulai dari polarisasi sosial, krisis kepercayaan, hingga menurunnya kepekaan terhadap sesama. Ia menilai, Paskah menjadi waktu yang tepat untuk kembali mengingat nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa.

“Hari ini kita dihadapkan pada berbagai tantangan kebangsaan. Polarisasi sosial, krisis kepercayaan, hingga lunturnya kepekaan terhadap sesama. Paskah menjadi momentum penting untuk kembali pada nilai yang paling mendasar, kemanusiaan,” ujar Ganjar dalam akun Instagram pribadinya, Minggu (5/4).

Ia juga menyampaikan bahwa makna kebangkitan dalam Paskah tidak hanya sebatas peristiwa iman, tetapi juga simbol harapan yang mampu melampaui berbagai perbedaan.

“Kebangkitan bukan sekadar peristiwa iman, melainkan simbol harapan yang melampaui sekat. Dari luka dapat lahir pemulihan dan dari kegelapan selalu terbuka kemungkinan hadirnya cahaya,” tuturnya.

Politisi Partai PDIP ini juga mengingatkan bahwa perbedaan seharusnya tidak menjadi alasan untuk saling menjauh. Justru, menurutnya, keberagaman adalah kekuatan yang harus dirawat bersama sebagai fondasi Indonesia.

“Perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan ruang untuk saling memahami. Keberagaman bukan ancaman, tetapi kekuatan yang merawat Indonesia,” imbuhnya.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh masyarakat menjadikan semangat kebangkitan sebagai dorongan untuk memperbaiki diri, baik dalam cara berpikir maupun dalam memperlakukan sesama.

“Semangat kebangkitan mengajak kita memperbaiki diri, cara berpikir, serta sikap dalam memperlakukan sesama. Bukan hanya bangkit secara pribadi, tetapi juga sebagai bangsa yang menjunjung tinggi persatuan dan keadilan,” jelasnya.