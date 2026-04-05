R. Nurul Fitriana Putri
05 April 2026, 23.24 WIB

Ganjar Pranowo Ucapkan Selamat Paskah, Tekankan Nilai Kemanusiaan di Tengah Polarisasi

Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (Nurul F/Jawapos.com)

JawaPos.com – Mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menyampaikan ucapan Selamat Paskah kepada seluruh umat Kristiani di Indonesia. Dalam pesannya, Ganjar menekankan pentingnya menjadikan Paskah sebagai momentum refleksi untuk memperkuat nilai kemanusiaan dan persatuan di tengah berbagai tantangan kebangsaan.

Menurut Ganjar, saat ini Indonesia dihadapkan pada beragam persoalan, mulai dari polarisasi sosial, krisis kepercayaan, hingga menurunnya kepekaan terhadap sesama. Ia menilai, Paskah menjadi waktu yang tepat untuk kembali mengingat nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa.

“Hari ini kita dihadapkan pada berbagai tantangan kebangsaan. Polarisasi sosial, krisis kepercayaan, hingga lunturnya kepekaan terhadap sesama. Paskah menjadi momentum penting untuk kembali pada nilai yang paling mendasar, kemanusiaan,” ujar Ganjar dalam akun Instagram pribadinya, Minggu (5/4).

Ia juga menyampaikan bahwa makna kebangkitan dalam Paskah tidak hanya sebatas peristiwa iman, tetapi juga simbol harapan yang mampu melampaui berbagai perbedaan.

“Kebangkitan bukan sekadar peristiwa iman, melainkan simbol harapan yang melampaui sekat. Dari luka dapat lahir pemulihan dan dari kegelapan selalu terbuka kemungkinan hadirnya cahaya,” tuturnya.

Politisi Partai PDIP ini juga mengingatkan bahwa perbedaan seharusnya tidak menjadi alasan untuk saling menjauh. Justru, menurutnya, keberagaman adalah kekuatan yang harus dirawat bersama sebagai fondasi Indonesia.

“Perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan ruang untuk saling memahami. Keberagaman bukan ancaman, tetapi kekuatan yang merawat Indonesia,” imbuhnya.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh masyarakat menjadikan semangat kebangkitan sebagai dorongan untuk memperbaiki diri, baik dalam cara berpikir maupun dalam memperlakukan sesama.

“Semangat kebangkitan mengajak kita memperbaiki diri, cara berpikir, serta sikap dalam memperlakukan sesama. Bukan hanya bangkit secara pribadi, tetapi juga sebagai bangsa yang menjunjung tinggi persatuan dan keadilan,” jelasnya.

Di akhir pesannya, Ganjar berharap Paskah dapat menjadi pengingat bahwa setiap orang harus memiliki alasan untuk hidup. Selain itu juga menjadi pengingat bahwa harapan harus terus dijaga bersama.

Editor: Bintang Pradewo
Artikel Terkait
Hari Raya Paskah 2026, Uskup Surabaya Mgr Didik Ingatkan Tugas Gereja Bukan Berpolitik - Image
Humaniora

Hari Raya Paskah 2026, Uskup Surabaya Mgr Didik Ingatkan Tugas Gereja Bukan Berpolitik

06 April 2026, 03.35 WIB

Khidmat dan Tenang, Ribuan Jemaat Ikuti Misa Paskah di Gereja Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya - Image
Surabaya Raya

Khidmat dan Tenang, Ribuan Jemaat Ikuti Misa Paskah di Gereja Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya

05 April 2026, 20.35 WIB

Ibadat Vigili Paskah atau Sabtu Suci: Mengenal Titik Puncak Perayaan Paskah dan Hari Terakhir dalam Tri Hari Suci - Image
Humaniora

Ibadat Vigili Paskah atau Sabtu Suci: Mengenal Titik Puncak Perayaan Paskah dan Hari Terakhir dalam Tri Hari Suci

05 April 2026, 01.49 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

