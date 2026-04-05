Moch. Rizky Pratama Putra
05 April 2026, 23.23 WIB

Misteri Menghilangnya Pemain Abroad Timnas Indonesia, Efek Domino Kasus Paspor Gate Liga Belanda Makin Meluas!

Sejumlah pemain abroad Timnas Indonesia salah satunya Justin Hubner menghadapi ketidakpastian karier usai polemik administrasi di Eropa. (Fortuna Sittard)

 

JawaPos.com — Gelombang masalah yang menimpa pemain abroad Timnas Indonesia belum juga mereda usai FIFA Series 2026. Kini, satu nama kembali menghilang secara misterius, menambah daftar panjang polemik yang tengah menghantui para pemain Garuda di Eropa.

Sebelumnya, sorotan tajam sudah mengarah kepada Justin Hubner yang lebih dulu terseret masalah di Liga Belanda.

Bek muda itu harus menerima kenyataan pahit setelah dicoret dari skuad klubnya akibat persoalan administratif yang belum tuntas.

Kasus ini bermula dari polemik paspor yang menyeret sejumlah pemain keturunan Indonesia yang berkarier di Belanda.

Dampaknya bukan main, karena berujung pada persoalan izin kerja yang membuat status mereka dipertanyakan oleh otoritas setempat.

Tak hanya Justin Hubner, setidaknya ada tiga nama lain yang ikut terdampak. Mereka adalah Dean James, Tim Geypens, dan Nathan Tjoe-A-On.

Masalah ini pertama kali mencuat setelah Dean James dilaporkan oleh klubnya usai kekalahan telak 0-6.

Situasi tersebut kemudian merembet hingga membuat status Tim Geypens dibekukan, disusul laporan terhadap Nathan Tjoe-A-On setelah pertandingan klubnya.

Awalnya, Justin Hubner sempat dianggap aman dari dampak kasus tersebut. Namun, situasi berubah drastis menjelang jeda internasional Maret 2026 ketika namanya justru ikut terseret dalam pusaran masalah.

Federasi sepak bola Belanda atau KNVB akhirnya mengambil langkah tegas. Justin Hubner dilarang tampil hingga status administrasinya benar-benar dinyatakan jelas dan sah.

Dampaknya langsung terasa ketika klubnya, Fortuna Sittard, menjalani laga lanjutan kompetisi. Dalam pertandingan kontra AZ Alkmaar, nama Hubner sama sekali tak masuk dalam daftar skuad.

Editor: Edi Yulianto
